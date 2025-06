Demorou, mas chegou. O novo Nissan Kicks chega cheio de predicados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Nissan mudou o Kicks radicalmente. O SUV traz novo visual, acabamento de carro premium, mais tecnologia a bordo e até um motor 1.0 turbo de 125 cavalos de potência. O lançamento oficial aconteceu em São Paulo, esta semana. As vendas já começaram, mas o carro só chega às revendas no início de julho.

O veículo foi promovido de categoria. Produzido no Rio de Janeiro, vai ser vendido em quatro versões e todas com câmbio automático. A mais barata custa R$ 159.990. A top de linha sai por R$ 199 mil em preços promocionais, segundo a montadora.

O carro chega mirando Honda HR-V, Hyundai Creta, Jeep Compass e até o Corolla Cross em suas configurações flex.

Novo Nissan Kicks tem 470 litros de mala - DIVULGAÇÃO

O Kicks está maior. Traz uma frente imponente, com faróis de LED e até grade num preto brilhante em sua configuração mais caprichada. E foi exatamente essa versão que pudemos testar. O visual externo é de SUV premium. O interior é impressionantemente em sua versão top com uma tela acoplada ao painel que soma 24 polegadas e faz inveja a qualquer carro da categoria.

Interior do novo Kicks tem muita tecnologia - DIVULGAÇÃO

No modelo mais caro conta até com teto solar.

No quesito segurança, o novo Kicks conta com um belo pacote do sistema Adas, que pode ser traduzido pelas palavras segurança e tecnologia. O carro tem vários dispositivos de auxílio de condução ao motorista pra evitar acidentes de trânsito. Pode por exemplo avisar ao condutor a aproximação de pedestres ou mesmo outros veículos.

Em relação a desempenho, faz bem o dever de casa. Pudemos dirigir o novo Kicks e os 125 cavalos de potência do motor turbo dão conta do recado sem fazer o carro se esgoelar, como acontecem em alguns modelos por aí. Como falamos na matéria a Nissan está mirando concorrentes de peso e para isso trouxe um carro muito interessante.

Na versão mais cara o Kicks oferece teto solar - DIVULGAÇÃO

No entanto, alguns pontos podem pesar contra o novo Kicks: ele é o de menor potência do motor entre os rivais citados, não oferece alguns itens como ajustes elétricos dos bancos dianteiros, nem saída de ar-condicionado na segunda fileira. Será que essa lista de itens que ele não oferece vai fazer o consumidor partir para outra opção? Vamos ver mais adiante.

KICKS ATUAL

Um detalhe importante a ser dito: o Kicks atual continua sendo vendido como uma opção de SUV mais barato da marca.