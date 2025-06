Nova concessionária de híbridos e elétricos no Recife

O grupo ADTSA inaugura oficialmente, neste sábado (28), a sua concessionária Omoda Jaecoo, especializada em veículos híbridos e elétricos. A revenda está operando na Avenida Mascarenhas de Moraes, 841, um dos mais importantes polos automotivos do Recife. Neste primeiro momento, a loja vai vender dois modelos de veículos. Os responsáveis pela marca lembram que qualquer pessoa interessada em conhecer e testar os veículos da Omoda e Jaecoo estão convidados a comparecer na inauguração, a partir das 9h.

A loja tem uma bela estrutura e padrão de concessionária premium, deixando claro pra o público que vieram forte da China pra brigar no Brasil com modelos nacionais e importados. Além do enorme showroom, a concessionária conta com amplo estacionamento pra atender ao público em geral.

A proposta dos produtos são diferentes. O Omoda E5, por exemplo, é um belo SUV 100% a energia de mais de 200 cavalos de potência. O porte dele é de SUV compacto e visual externo é arrebatador, com ares futuristas. O acabamento interno do automóvel mistura materiais nobres pra deixar o ambiente mais sofisticado. Sem falar na enorme central multimídia que encanta a qualquer um. Vendido em versão única, o Omoda sai por R$ 210 mil.

Omoda E5 - DIVULGAÇÃO

A outra opção disponível na concessionária é o Jaecoo 7, um híbrido de porte avantajado que pode rodar até 1.200 quilômetros se a bateria estiver carregada e o tanque de combustível estiver cheio. A potência combinada de seu motor a combustão com o elétrico neste caso é de 339 cavalos, ou seja, disposição pra ninguém botar defeito.

No caso dó Jaecoo ele é oferecido em duas configurações. A mais barata sai por R$ 230 mil. O modelo top de linha é vendido por R$ 250 mil.

Pra saber mais informações, pode acionar a concessionária pelos números: WhatsApp 99112.5600 e

2138.2345.