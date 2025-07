Gm lança ofensiva e apresenta cinco carros de uma vez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Chevrolet apresentou cinco carros de uma vez num evento nesta semana, em São Paulo. A ofensiva da GM inclui a atualização de modelos já consagrados como o Onix hatch, Onix sedan, Tracker, a Captiva elétrica e o jipinho Spark, modelo 100% a energia da GM.

O novo carro elétrico da GM foi a sensação no evento realizado na capital paulista, no qual o Carro Arretado esteve presente. Importado da China, o Spark agrada pelo visual e bom acabamento interno e tecnologia. O preço é de R$ 160 mil. A autonomia é de 258 quilômetros, segundo o Inmetro.

Chevrolet Spark - DIVULGAÇÃO

O motor gera equivalente a 100 cavalos de potência e a mala comporta 355 litros. O carro chega pra disputar mercado principalmente com o BYD Dolphin e GWM Ora, mas vai brigar com os carros situados entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Inclusive dentro da própria BYD tem o modelo elétrico maior, o Yuan Pro, e que custa R$ 159.800, ou seja, R$ 100 a menos. Tem maior autonomia e leva cinco pessoas. As vendas do Spark já começaram.

Chevrolet Captiva EV - DIVULGAÇÃO

As outras novidades vêm na sequência. E o primeiro da lista a chegar nas lojas deve ser o Chevrolet Tracker. O famoso SUV ganhou uma ligeira atualização na parte dianteira e interior mais tecnológico. O preço começa em R$ 120 mil em sua versão mais barata. A mais cara sai por R$ 190 mil. O carro começa a chegar esta semana.

O próximo a desembarcar é o Onix em suas versões hatch e sedan. O veículo dá Chevrolet também tomou um discreto tapa no visual e interior mais caprichado, como painel digital. Na traseira não houve mudanças. Os preços começam em R$ 103 mil e podem chegar aos R$ 136 mil.