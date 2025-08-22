Cruzamento perigoso deixa traseuntes apreensivos, na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motociclistas colidiram em cruzamento perigoso em Olinda, várias pessoas se acidentaram no local. Moradores pedem por lombada para reduzir acidentes

Um acidente terrível chocou a população de Jardim Brasil 2, em Olinda, envolvendo dois motociclistas que colidiram em um cruzamento conhecido por sua periculosidade.

O episódio aconteceu no cruzamento da Rua Teresita Bandeira com a Avenida Frei Antônio Jaboatão e, segundo uma testemunha, o barulho foi aterrador. Após o impacto, as vítimas foram arremessadas dos veículos.

Alguns transeuntes não hesitaram em oferecer auxílio. "Deus deu um livramento muito grande a esses dois trabalhadores hoje", disse Iago, uma das testemunhas.

O cruzamento

O cruzamento em questão é um cenário frequente de acidentes de trânsito.

Pela grande quantidade de carros, a Rua Teresita Bandeira tornou-se uma espécie de via expressa para quem tenta evitar a Avenida Antônio da Costa Azevedo.

Para tentar minimizar o perigo, as calçadas locais foram equipadas com barras de ferro.

Vítimas frequentes

Infelizmente, acidentes no local são comuns. Tiago, um usuário frequente deste trajeto, foi atingido por um motociclista que dirigia em alta velocidade:

"Eu estava vindo do trabalho, no horário de serviço. Quando estava indo para casa, bem no cruzamento, o motociclista passou jogando a moto por cima de mim em alta velocidade. E o semáforo ainda indicava para eu atravessar."

Solução

Os moradores locais acreditam que a implementação de lombadas poderia reduzir o número de acidentes.

Laurinette Moura, outra frequentadora do local, sempre toma muito cuidado ao passar por aqui e concorda com a ideia. Segundo ela, a atenção ao cruzar um cruzamento pode salvar vidas e evitar acidentes.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais