5 cidades brasileiras que encantam os apaixonados por Portugal

Da arquitetura colonial à culinária com sotaque luso, conheça destinos no Brasil que fazem qualquer fã de Portugal se sentir em casa, sem sair do país

Se você é apaixonado por Portugal, seja pela sua história, arquitetura, culinária ou aquele charme das cidades de pedra e azulejos, saiba que não é preciso atravessar o Atlântico para viver essa experiência.

Em solo brasileiro, a influência portuguesa ainda pulsa forte em diversas cidades, com traços preservados desde os tempos coloniais.

A seguir, você vai conhecer cinco cidades brasileiras perfeitas para os amantes da cultura portuguesa. Confira:

1. Ouro Preto (MG)

Ouro Preto é um dos melhores retratos da colonização portuguesa no Brasil. Suas igrejas barrocas, como a de São Francisco de Assis, lembram as de cidades como Braga ou Évora.

As ruas de pedra, os casarões coloniais e os detalhes dourados nos altares remetem diretamente à estética lusitana dos séculos XVII e XVIII.

Um destaque especial é a influência de arquitetos portugueses, como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, visível em cada esquina da cidade.

2. Paraty (RJ)

Com seu centro histórico tombado e extremamente bem conservado, Paraty é uma cápsula do tempo que transporta qualquer visitante à era colonial.

As construções brancas com portas e janelas coloridas lembram vilarejos do sul de Portugal, como Óbidos ou Tavira. À beira-mar, a cidade tem aquele clima litorâneo que remete ao Algarve.

O calçamento das ruas com pedras irregulares, conhecido como "pé de moleque", segue o padrão usado no urbanismo português do século XVIII.

3. Olinda (PE)

Olinda carrega muito da alma portuguesa em suas ladeiras íngremes, igrejas barrocas e mirantes para o mar.

O traçado urbano original foi feito por colonizadores lusos e se mantém praticamente intacto. Caminhar por Olinda é como visitar Lisboa ou Coimbra em versão tropical.

A Catedral da Sé de Olinda, construída em 1537, tem forte influência portuguesa e oferece uma das vistas mais belas do litoral nordestino.

4. São Luís (MA)

São Luís é conhecida por seus mais de 3 mil casarões cobertos com azulejos portugueses autênticos. Muitos deles foram importados diretamente da metrópole entre os séculos XVIII e XIX.

O centro histórico da capital maranhense é considerado um dos mais ricos do país em herança portuguesa.

A técnica de usar azulejos nas fachadas, além de decorativa, ajudava a proteger os edifícios do calor e da umidade, como nas construções tradicionais de Lisboa e Porto.

5. Pelotas (RS)

No sul do Brasil, Pelotas preserva um importante legado dos imigrantes açorianos que chegaram à região no século XVIII.

A cidade ainda mantém festas religiosas, costumes e expressões que lembram a cultura do arquipélago português.

A Festa do Divino Espírito Santo, celebrada com grande fervor, é um exemplo vivo da herança açoriana que perdura há mais de dois séculos.