Frio no Nordeste? Conheça 5 cidades nordestinas que lembram o clima do Sul do país
Se você gosta de frio, mas quer explorar as belezas nordestinas, talvez seja hora de incluir um desses destinos na sua próxima viagem
Quando se fala em Nordeste brasileiro, o que vem à cabeça da maioria das pessoas são as altas temperaturas, o sol forte e o calor quase permanente.
No entanto, em meio a praias paradisíacas e sertões escaldantes, há cidades que fogem do padrão climático e surpreendem com temperaturas amenas ou até frias, especialmente nos meses de inverno.
Algumas dessas cidades nordestinas chegam a registrar mínimas abaixo dos 10?°C, criando uma atmosfera que remete ao clima serrano do Sul do Brasil, como em Gramado (RS) ou Campos do Jordão (SP).
A seguir, conheça cinco destinos no Nordeste onde o frio também faz parte da paisagem.
1. Triunfo (PE): a Suíça pernambucana
Localizada a 1.004 metros de altitude, no Sertão do Pajeú, Triunfo é a cidade mais alta de Pernambuco e uma das mais frias do estado.
Durante o inverno, as temperaturas podem cair para 7?°C, com neblina e ventos gelados comuns na região.
Além do clima agradável, Triunfo encanta com casarões coloniais, mirantes, cachoeiras e uma cena cultural vibrante. É conhecida como a "Suíça pernambucana" por sua altitude e clima serrano.
2. Guaramiranga (CE): charme e frio na Serra de Baturité
Escondida na Serra de Baturité, a cerca de 110 km de Fortaleza, Guaramiranga é um dos refúgios de inverno mais charmosos do Ceará.
Com altitudes que superam os 800 metros, a cidade pode registrar temperaturas próximas dos 10?°C durante as noites de julho e agosto.
Guaramiranga também é famosa por seus festivais culturais, como o Festival de Jazz e Blues, realizado tradicionalmente no carnaval, e pelas trilhas e belezas naturais da serra.
3. Mucugê (BA): frio e história na Chapada Diamantina
Localizada a mais de 900 metros de altitude, no coração da Chapada Diamantina, a cidade de Mucugê é uma joia escondida entre as montanhas da Bahia.
O clima é ameno o ano inteiro, com mínimas que podem chegar a 8?°C no inverno.
Além do friozinho gostoso, Mucugê oferece uma experiência histórica com casarões do século XIX, trilhas, cachoeiras e o famoso Cemitério Bizantino — um dos pontos turísticos mais emblemáticos da região.
4. Pombal (PB): surpresas climáticas no sertão paraibano
Embora esteja em uma região tradicionalmente quente, a cidade de Pombal, no sertão da Paraíba, surpreende em certas noites de inverno, quando as temperaturas caem bastante — chegando a 11?°C em alguns registros.
O fenômeno acontece especialmente em áreas rurais e zonas mais altas.
A cidade também tem tradição cultural forte e uma boa oferta de turismo ecológico, com trilhas e rios ao redor.
5. Vitória da Conquista (BA): clima ameno o ano inteiro
Com altitude superior a 900 metros, Vitória da Conquista é uma das cidades mais frias da Bahia — e também uma das maiores em população.
O clima é classificado como tropical de altitude, com mínimas entre 10?°C e 14?°C nos meses de inverno, o que confere ao município um ambiente serrano típico do Sul do país.
Por seu clima agradável e economia em crescimento, a cidade vem se destacando como polo educacional e comercial do interior baiano.