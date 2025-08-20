Conheça 5 praias do Norte e Nordeste que rivalizam com o Caribe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De águas azul-turquesa a areias finas e paisagens deslumbrantes, essas praias oferecem experiências tropicais que rivalizam com paraísos caribenhos

Clique aqui e escute a matéria

Quando se fala em águas cristalinas, areia branca e coqueiros a perder de vista, o Caribe logo vem à mente. No entanto, não é preciso sair do Brasil para viver uma experiência parecida.

No Norte e Nordeste do país, algumas praias encantam turistas com cenários dignos das mais belas ilhas caribenhas.

Confira abaixo cinco destinos nacionais que fazem qualquer um duvidar que ainda está em solo brasileiro.

1. Praia dos Carneiros (Tamandaré – PE)

Com águas mornas e transparentes, além de uma charmosa igrejinha à beira-mar, a Praia dos Carneiros é um verdadeiro cartão-postal.

O mar calmo de tons azul-esverdeados e a paisagem repleta de coqueiros remetem facilmente a destinos como Punta Cana, na República Dominicana. Ideal para famílias e casais, é um refúgio romântico com infraestrutura rústica e charmosa.

2. Baía do Sancho (Fernando de Noronha – PE)

Eleita diversas vezes como uma das praias mais bonitas do mundo, a Baía do Sancho impressiona com suas falésias, água transparente e rica vida marinha.

O acesso é restrito, o que contribui para a preservação da paisagem quase intocada. As tonalidades do mar variam entre o verde-esmeralda e o azul-turquesa, em uma mistura que lembra fortemente praias de Aruba e Curaçao.

3. Praia do Espelho (Caraíva – BA)

Localizada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é conhecida por seu clima bucólico e visual paradisíaco.

As piscinas naturais formadas na maré baixa revelam tons de azul impressionantes. A areia clara e os recifes à vista fazem lembrar destinos como as Ilhas Virgens, mas com um charme rústico e brasileiro.

4. Ilha do Amor (Alter do Chão – PA)

No coração da Amazônia paraense, Alter do Chão surpreende quem ainda acha que Caribe só se encontra no mar.

Às margens do Rio Tapajós, a Ilha do Amor surge na época da seca com areia branca e água doce cristalina, em um cenário surreal. Não à toa, o local já foi apelidado de “Caribe Amazônico”.

5. Praia de Antunes (Maragogi – AL)

Maragogi é frequentemente chamada de “Caribe Brasileiro” — e com razão. A Praia de Antunes, em especial, é uma das mais deslumbrantes da região, com águas rasas e transparentes, perfeitas para quem gosta de relaxar ou praticar stand-up paddle.

As famosas piscinas naturais (galés) também são um atrativo à parte, que só reforça a semelhança com destinos como Bahamas ou Turks and Caicos.