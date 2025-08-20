Conheça 5 praias do Norte e Nordeste que rivalizam com o Caribe
De águas azul-turquesa a areias finas e paisagens deslumbrantes, essas praias oferecem experiências tropicais que rivalizam com paraísos caribenhos
Quando se fala em águas cristalinas, areia branca e coqueiros a perder de vista, o Caribe logo vem à mente. No entanto, não é preciso sair do Brasil para viver uma experiência parecida.
No Norte e Nordeste do país, algumas praias encantam turistas com cenários dignos das mais belas ilhas caribenhas.
Confira abaixo cinco destinos nacionais que fazem qualquer um duvidar que ainda está em solo brasileiro.
1. Praia dos Carneiros (Tamandaré – PE)
Com águas mornas e transparentes, além de uma charmosa igrejinha à beira-mar, a Praia dos Carneiros é um verdadeiro cartão-postal.
O mar calmo de tons azul-esverdeados e a paisagem repleta de coqueiros remetem facilmente a destinos como Punta Cana, na República Dominicana. Ideal para famílias e casais, é um refúgio romântico com infraestrutura rústica e charmosa.
2. Baía do Sancho (Fernando de Noronha – PE)
Eleita diversas vezes como uma das praias mais bonitas do mundo, a Baía do Sancho impressiona com suas falésias, água transparente e rica vida marinha.
O acesso é restrito, o que contribui para a preservação da paisagem quase intocada. As tonalidades do mar variam entre o verde-esmeralda e o azul-turquesa, em uma mistura que lembra fortemente praias de Aruba e Curaçao.
3. Praia do Espelho (Caraíva – BA)
Localizada entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é conhecida por seu clima bucólico e visual paradisíaco.
As piscinas naturais formadas na maré baixa revelam tons de azul impressionantes. A areia clara e os recifes à vista fazem lembrar destinos como as Ilhas Virgens, mas com um charme rústico e brasileiro.
4. Ilha do Amor (Alter do Chão – PA)
No coração da Amazônia paraense, Alter do Chão surpreende quem ainda acha que Caribe só se encontra no mar.
Às margens do Rio Tapajós, a Ilha do Amor surge na época da seca com areia branca e água doce cristalina, em um cenário surreal. Não à toa, o local já foi apelidado de “Caribe Amazônico”.
5. Praia de Antunes (Maragogi – AL)
Maragogi é frequentemente chamada de “Caribe Brasileiro” — e com razão. A Praia de Antunes, em especial, é uma das mais deslumbrantes da região, com águas rasas e transparentes, perfeitas para quem gosta de relaxar ou praticar stand-up paddle.
As famosas piscinas naturais (galés) também são um atrativo à parte, que só reforça a semelhança com destinos como Bahamas ou Turks and Caicos.