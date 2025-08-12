Johnny Depp pode voltar em Piratas do Caribe? Saiba mais
Produtor de Piratas do Caribe confirma desejo de retorno de Johnny Depp como Jack Sparrow; roteiro está em desenvolvimento para possível reboot
O novo filme da franquia Piratas do Caribe ainda não tem data para início das filmagens, mas há expectativa sobre o possível retorno de Johnny Depp no icônico papel do Capitão Jack Sparrow. O produtor Jerry Bruckheimer confirmou que deseja contar com o ator na produção.
"Se ele gostar do roteiro que for escrito, eu acho que ele faz o filme", afirmou Bruckheimer em entrevista à revista Entertainment Weekly.
"É tudo sobre o que está nas páginas. É um reboot, mas se dependesse de mim, ele estaria no filme. Eu o amo. Ele é um grande amigo, um artista incrível, com um visual único. Ele criou o Capitão Jack. Aquela foi sua versão, uma mistura de Pepé Le Pew com Keith Richards", explicou o produtor.
Segundo Bruckheimer, o roteiro ainda está em desenvolvimento. "Estamos trabalhando nele, queremos fazer, só precisamos achar o roteiro certo. Não chegamos lá ainda, mas estamos perto."
Johnny Depp já demonstrou interesse em retornar ao papel, e tudo indica que sua volta depende de uma reconciliação com a Disney.
Considerando que a franquia continua sendo um dos principais focos da divisão de live-action do estúdio, liderada por David Greenbaum, e que a saga já rendeu cerca de US$ 4,53 bilhões, há grande interesse em um possível acordo.
Caso isso aconteça, um dos roteiros em desenvolvimento poderá incluir Depp, reacendendo a esperança dos fãs de vê-lo novamente como o pirata que marcou a história da série.
O elenco original ainda contou com Keira Knightley, Orlando Bloom e Geoffrey Rush.
Iniciada em 2003 com A Maldição do Pérola Negra, a franquia já lançou cinco filmes, acumulando mais de US$ 4,5 bilhões em bilheteria. O último longa, A Vingança de Salazar, estreou em 2017, com Javier Bardem como vilão principal. Toda a série está disponível no Disney+.