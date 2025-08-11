fechar
Turismo de Valor | Notícia

Guia completo: roteiro de 3 dias para aproveitar o melhor em Boa Viagem

Localizado na Zona Sul do Recife, Boa Viagem é considerado um dos bairros mais turísticos da capital pernambucana e ideal para aproveitar a estadia

Por Aisha Vitória Publicado em 11/08/2025 às 18:16
Boa Viagem &eacute; considerado um dos bairros mais tur&iacute;sticos da capital pernambucana
Boa Viagem é considerado um dos bairros mais turísticos da capital pernambucana - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Conhecida por seu mar azul, orla movimentada e boa infraestrutura, Boa Viagem é considerado um dos bairros mais turísticos da capital pernambucana.

Localizado na Zona Sul do Recife, o lugar combina lazer, gastronomia e cultura, atraindo visitantes do Brasil e até do exterior. O Jornal do Commercio preparou um roteiro de opções do que fazer durante 3 dias de estadia em Boa Viagem. Confira:

Praia de Boa Viagem

A Praia de Boa Viagem tem cerca de 7 quilômetros de extensão e é protegida por formações rochosas submersas que formam piscinas naturais quando a maré está baixa.

É ideal para caminhadas pela orla, praticar exercícios físicos ou algum esporte e até mesmo relaxar na praia. Devido a presença de tubarões na área, o banho de mar deve ser feito nas beiradas e com cautela, sempre respeitando a sinalização.

O local também possui alguns quiosques e restaurantes para aproveitar quando a fome bater.

Leia Também

Praça de Boa viagem

Localizada em frente à praia, a Praça de Boa Viagem é um dos principais pontos de venda de artesanato da cidade. A Feirinha é um ponto tradicional para comprar lembrancinhas e provar a culinária local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No local, várias barracas vendem peças em renda, artigos de decoração, camisetas e comidas típicas, como tapioca, bolo de rolo e queijo coalho assado. O ambiente é seguro, familiar e funciona diariamente, especialmente à noite.

Teatro Luiz Mendonça

Localizado no litoral do bairro de Boa Viagem, o Teatro Luiz Mendonça faz parte do Parque Dona Lindu, projetado com o rigor e elegância dos traços do arquiteto Oscar Niemeyer.


O teatro possui 580 lugares e tem um palco reversível para eventos ao ar livre. Além de toda a infraestrutura para espetáculos, também possui uma área externa para a prática de esportes.

Fora do teatro, têm muitas opções de lazer que o Parque Dona Lindu oferece para toda a família. Tem galeria de arte, dois parques infantis, pista de skate, quadra poliesportiva, playground, pista de cooper e equipamentos de ginástica.


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Cresce insegurança e arrombamentos em quiosques da orla
Insegurança, Arrombamento

Cresce insegurança e arrombamentos em quiosques da orla

Onda de furtos de motocicletas assusta moradores em Boa Viagem: falta de policiamento contribui para insegurança local
Furtos de motocicletas

Onda de furtos de motocicletas assusta moradores em Boa Viagem: falta de policiamento contribui para insegurança local

Compartilhe

Tags