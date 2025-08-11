Guia completo: roteiro de 3 dias para aproveitar o melhor em Boa Viagem
Localizado na Zona Sul do Recife, Boa Viagem é considerado um dos bairros mais turísticos da capital pernambucana e ideal para aproveitar a estadia
Conhecida por seu mar azul, orla movimentada e boa infraestrutura, Boa Viagem é considerado um dos bairros mais turísticos da capital pernambucana.
Localizado na Zona Sul do Recife, o lugar combina lazer, gastronomia e cultura, atraindo visitantes do Brasil e até do exterior. O Jornal do Commercio preparou um roteiro de opções do que fazer durante 3 dias de estadia em Boa Viagem. Confira:
Praia de Boa Viagem
A Praia de Boa Viagem tem cerca de 7 quilômetros de extensão e é protegida por formações rochosas submersas que formam piscinas naturais quando a maré está baixa.
É ideal para caminhadas pela orla, praticar exercícios físicos ou algum esporte e até mesmo relaxar na praia. Devido a presença de tubarões na área, o banho de mar deve ser feito nas beiradas e com cautela, sempre respeitando a sinalização.
O local também possui alguns quiosques e restaurantes para aproveitar quando a fome bater.
Praça de Boa viagem
Localizada em frente à praia, a Praça de Boa Viagem é um dos principais pontos de venda de artesanato da cidade. A Feirinha é um ponto tradicional para comprar lembrancinhas e provar a culinária local.
No local, várias barracas vendem peças em renda, artigos de decoração, camisetas e comidas típicas, como tapioca, bolo de rolo e queijo coalho assado. O ambiente é seguro, familiar e funciona diariamente, especialmente à noite.
Teatro Luiz Mendonça
Localizado no litoral do bairro de Boa Viagem, o Teatro Luiz Mendonça faz parte do Parque Dona Lindu, projetado com o rigor e elegância dos traços do arquiteto Oscar Niemeyer.
O teatro possui 580 lugares e tem um palco reversível para eventos ao ar livre. Além de toda a infraestrutura para espetáculos, também possui uma área externa para a prática de esportes.
Fora do teatro, têm muitas opções de lazer que o Parque Dona Lindu oferece para toda a família. Tem galeria de arte, dois parques infantis, pista de skate, quadra poliesportiva, playground, pista de cooper e equipamentos de ginástica.
