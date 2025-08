Onda de furtos de motocicletas assusta moradores em Boa Viagem: falta de policiamento contribui para insegurança local

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Onda de furtos frequentes a motocicletas assusta moradores e motoqueiros na zona sul do Recife, com dois roubos registrados em vídeo.

Câmeras de segurança da rua Professor Osias Ribeiro, na intersecção com a Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife, registraram duas investidas criminosas em dias consecutivos contra motocicletas estacionadas no local.

A falta de policiamento na região é apontada por moradores como facilitadora das ações criminosas.

Modus Operandi

Nos dois casos registrados pelas câmeras, os criminosos chegam em uma moto e estacionam ao lado da motocicleta que é seu alvo. Em seguida, eles passam cerca de um minuto apenas observando o movimento ao redor.

O garupa desce, utiliza uma chave para destravar a moto e foge na sequência com ela. Ficando evidente a ousadia dos criminosos, que atuam à luz do dia e sem receio de serem capturados pelas câmeras de segurança.

Relatos de vítimas

Um dos proprietários das motos furtadas, que preferiu não ser identificado, relatou sua experiência e a sensação de vulnerabilidade.

"Como eu tinha deixado na vaga de carro, o segurança só estava esperando o dono da moto chegar para mandar tirar de lá. Aí, quando eu cheguei, já havia a moto com um ferro atrás, o segurança tinha colocado, que tentaram roubar ela, já tinha estourado a ignição, tudo quebrado", conta a vítima.

Medo e insegurança

Os constantes furtos têm gerado um clima de temor na região. "Está muito perigoso aqui, ultimamente. Semana passada levaram duas motos e até carros daqui também foram furtados", testemunha um dos moradores.

A falta de presença policial acaba contribuindo para a sensação de insegurança. "Policiamento aqui na área? Só na avenida, mas por aqui a gente não vê, não.", conclui o depoente.