Prisão em Boa Viagem impede possível execução ligada ao tráfico de drogas

Dois homens, de 30 e 23 anos, foram presos pela polícia na comunidade da Portelinha, no bairro do Ipsep, zona sul do Recife, sob suspeita de planejar um atentado contra rivais ligados ao tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante uma operação de monitoramento da área, e evitou o que poderia ter sido um confronto com vítimas fatais.

Com os suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e 50 pedras de crack. Ambos têm antecedentes criminais.

Monitoramento

De acordo com a Polícia Militar, a região já vinha sendo monitorada por conta de informações sobre uma disputa entre facções criminosas. A prisão foi resultado direto desse trabalho de acompanhamento.

“A gente já vem nessa comunidade fazendo um acompanhamento diário, já por a gente ter já recebido informações que está tendo uma disputa pelo tráfico daquela localidade, da comunidade da Portelinha e comunidades adjacentes. Então a gente já vem fazendo esse monitoramento e foi nesse monitoramento que a gente recebeu o informe que teriam dois indivíduos na comunidade à procura de outros para realmente na intenção de executá-los”, afirmou um porta-voz da corporação.

Histórico dos detidos

Os dois suspeitos já eram conhecidos das autoridades por envolvimento em crimes anteriores. O mais jovem, de 23 anos, já havia sido apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, ainda na adolescência. O mais velho, de 30 anos, possui antecedentes por tráfico de drogas e responde por um homicídio.

“Um dos que foi preso, que tem 23 anos, quando menor ele já tem sido apreendido pelo crime análogo ao tráfico de entorpecentes. Já o maior de idade, o mais velho com 30 anos, ele já tem passagem também por tráfico e responde por um crime de homicídio”, completou a polícia.

Materiais apreendidos

Durante a operação, os seguintes itens foram recolhidos pelas equipes:

Dois revólveres calibre 38;

50 pedras de crack;

Um celular utilizado na comunicação entre os envolvidos.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Boa Viagem, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais