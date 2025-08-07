Como chegar a Porto de Galinhas sem carro: Confira as opções para turistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com saídas diárias e acessíveis, turistas podem chegar ao destino a partir do aeroporto, rodoviária (TIP) ou centro do Recife

A cerca de 60 km de Recife, a praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca (PE), é famosa por suas piscinas naturais de águas claras e mornas, formadas por recifes de corais.

O local atrai milhares de turistas todos os anos, e entre os visitantes que desembarcam no Aeroporto Internacional dos Guararapes ou na Rodoviária de Recife (TIP), uma dúvida comum é: como chegar ao destino sem carro próprio?

A boa notícia é que existem diversas opções de transporte público e privado, com preços acessíveis e horários disponíveis ao longo do dia.

Saindo de ônibus do Aeroporto Internacional dos Guararapes (Recife)

Turistas que chegam ao Recife de avião podem seguir para Porto de Galinhas de ônibus ou transfer. Confira as opções:

Ônibus (Viação Vera Cruz)

Duas linhas operam diariamente a partir do aeroporto:

Linha 195 – Recife / Porto de Galinhas (Opcional) Horário: das 5h20 às 19h10 Ônibus com ar-condicionado Viagem mais rápida, com menos paradas



Linha 191 – Recife / Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó) Horário: das 4h10 às 23h30 Faz paradas em Muro Alto e Maracaípe Viagem mais longa, mas com mais acesso a praias da região



Ponto de embarque: área externa do aeroporto, próximo ao setor de desembarque.

Tarifa média: R$ 10,70 (sujeita a reajustes)

Saindo do TIP (Terminal Integrado de Passageiros de Recife)

Para quem chega ao Recife de ônibus interestadual ou intermunicipal, o TIP é o principal ponto de conexão com o transporte público.

Ônibus (Viação Vera Cruz – Linha 191)

Linha 191 – Recife / Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó)

Horários ao longo do dia, entre 4h10 e 23h30

Passa por bairros e praias no caminho, como Muro Alto e Maracaípe

Ponto de embarque: TIP – BR-232, Km 15, bairro do Curado, Recife

Tarifa: R$ 10,70 (valor atualizado)

Importante: Chegue com antecedência, pois os ônibus podem encher rapidamente em horários de pico.

Saindo do Terminal Cais de Santa Rita (Centro de Recife)

Quem está hospedado ou circulando pela região central do Recife pode usar o Terminal Cais de Santa Rita como ponto de partida para Porto de Galinhas.

Linha 195 – Recife / Porto de Galinhas (Opcional)



Partidas a cada hora

Trajeto direto, com menos paradas

Tempo de viagem: cerca de 1 hora

Ônibus com ar-condicionado

Ponto de embarque: Terminal Cais de Santa Rita (Centro do Recife)

Tarifa: R$ 10,70

Outras opções: transfer e transporte por aplicativo

Além dos ônibus, é possível contratar transfers particulares ou utilizar aplicativos de mobilidade, como Uber e 99. Os transfers são ideais para quem busca conforto e praticidade, especialmente se estiver em grupo.

A viagem costuma durar de 40 minutos a 1 hora, com valores que variam entre R$ 100 a R$ 360, dependendo do número de passageiros e da agência contratada.

