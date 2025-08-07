Como chegar a Porto de Galinhas sem carro: Confira as opções para turistas
Com saídas diárias e acessíveis, turistas podem chegar ao destino a partir do aeroporto, rodoviária (TIP) ou centro do Recife
Clique aqui e escute a matéria
A cerca de 60 km de Recife, a praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca (PE), é famosa por suas piscinas naturais de águas claras e mornas, formadas por recifes de corais.
O local atrai milhares de turistas todos os anos, e entre os visitantes que desembarcam no Aeroporto Internacional dos Guararapes ou na Rodoviária de Recife (TIP), uma dúvida comum é: como chegar ao destino sem carro próprio?
A boa notícia é que existem diversas opções de transporte público e privado, com preços acessíveis e horários disponíveis ao longo do dia.
Saindo de ônibus do Aeroporto Internacional dos Guararapes (Recife)
Turistas que chegam ao Recife de avião podem seguir para Porto de Galinhas de ônibus ou transfer. Confira as opções:
Ônibus (Viação Vera Cruz)
Duas linhas operam diariamente a partir do aeroporto:
- Linha 195 – Recife / Porto de Galinhas (Opcional)
- Horário: das 5h20 às 19h10
- Ônibus com ar-condicionado
- Viagem mais rápida, com menos paradas
- Linha 191 – Recife / Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó)
- Horário: das 4h10 às 23h30
- Faz paradas em Muro Alto e Maracaípe
- Viagem mais longa, mas com mais acesso a praias da região
Ponto de embarque: área externa do aeroporto, próximo ao setor de desembarque.
Tarifa média: R$ 10,70 (sujeita a reajustes)
Saindo do TIP (Terminal Integrado de Passageiros de Recife)
Para quem chega ao Recife de ônibus interestadual ou intermunicipal, o TIP é o principal ponto de conexão com o transporte público.
Ônibus (Viação Vera Cruz – Linha 191)
- Linha 191 – Recife / Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó)
- Horários ao longo do dia, entre 4h10 e 23h30
Passa por bairros e praias no caminho, como Muro Alto e Maracaípe
Ponto de embarque: TIP – BR-232, Km 15, bairro do Curado, Recife
Tarifa: R$ 10,70 (valor atualizado)
Importante: Chegue com antecedência, pois os ônibus podem encher rapidamente em horários de pico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saindo do Terminal Cais de Santa Rita (Centro de Recife)
Quem está hospedado ou circulando pela região central do Recife pode usar o Terminal Cais de Santa Rita como ponto de partida para Porto de Galinhas.
Linha 195 – Recife / Porto de Galinhas (Opcional)
- Partidas a cada hora
- Trajeto direto, com menos paradas
- Tempo de viagem: cerca de 1 hora
- Ônibus com ar-condicionado
Ponto de embarque: Terminal Cais de Santa Rita (Centro do Recife)
Tarifa: R$ 10,70
Outras opções: transfer e transporte por aplicativo
Além dos ônibus, é possível contratar transfers particulares ou utilizar aplicativos de mobilidade, como Uber e 99. Os transfers são ideais para quem busca conforto e praticidade, especialmente se estiver em grupo.
A viagem costuma durar de 40 minutos a 1 hora, com valores que variam entre R$ 100 a R$ 360, dependendo do número de passageiros e da agência contratada.