fechar
Cidades | Notícia

Beleza e tranquilidade: Conheça a cidade com maior IDH do Nordeste

Um paraíso ecológico e social! Descubra como esta localidade pernambucana une uma beleza natural estonteante com o maior IDH do Nordeste.

Por Thallys Menezes Publicado em 20/08/2025 às 22:54
Fernando de Noronha (PE)
Fernando de Noronha (PE) - thiago japyassu/Pexels

Clique aqui e escute a matéria

O Nordeste brasileiro é um celeiro de belezas naturais, mas é em um arquipélago distante da costa que se encontra uma combinação rara: a de um paraíso ecológico com uma qualidade de vida exemplar.

Fernando de Noronha, conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego, também se destaca por ser o município com o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de toda a região, provando que a prosperidade pode florescer em total harmonia com a natureza.

A cidade com maior IDH do Nordeste

Com um IDH-M de 0,788, Fernando de Noronha supera diversas grandes cidades do país, incluindo Recife, capital de Pernambuco.

O número, considerado alto para os padrões nacionais, reflete um ambiente com bons indicadores de longevidade, educação e renda.

A tranquilidade da vida na ilha, aliada a um serviço de saúde e educação que atende às necessidades da pequena população local, contribui diretamente para o bem-estar dos moradores, que vivem em uma das paisagens mais deslumbrantes do planeta.

Leia Também

Belezas naturais e pontos de visitação

A beleza de Noronha é seu maior atrativo. A ilha é um santuário ecológico e seus pontos turísticos são mundialmente famosos. A Praia do Sancho, por exemplo, já foi eleita diversas vezes como a mais bonita do mundo.

Já a Baía dos Porcos impressiona com suas piscinas naturais e a vista privilegiada para morro  Dois Irmãos, ícone do arquipélago.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outros locais notáveis incluem a Baía dos Golfinhos, onde é possível avistar os mamíferos em seu habitat natural, e a Praia do Atalaia, com suas águas transparentes ideais para a flutuação.

Tranquilidade e exclusividade

A gestão rigorosa do turismo e o número limitado de visitantes garantem a preservação ambiental e a tranquilidade da ilha. Essa exclusividade se reflete em um estilo de vida mais calmo e em contato com a natureza.

Morar em Fernando de Noronha é uma experiência única, onde a rotina é marcada pelo som do mar e a oportunidade de viver em um ambiente onde o desenvolvimento sustentável e a beleza intocada são prioridades.

Leia também

Frio no Nordeste? Conheça 5 cidades nordestinas que lembram o clima do Sul do país
Turismo

Frio no Nordeste? Conheça 5 cidades nordestinas que lembram o clima do Sul do país
Do litoral ao interior: Descubra as 4 melhores cidades de Alagoas para morar
cidades

Do litoral ao interior: Descubra as 4 melhores cidades de Alagoas para morar

Compartilhe

Tags