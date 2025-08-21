Portugal pode expulsar imigrantes brasileiros ilegais a partir desta quinta-feira (21); entenda motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Nova unidade de fronteira entra em vigor com 1.200 agentes; advogados alertam que brasileiros sem documentação regular estão vulneráveis

Clique aqui e escute a matéria

Entra em vigor nesta quinta-feira (21) a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef), em Portugal. A nova força de segurança, já apelidada de "Polícia de Estrangeiros", terá entre suas atribuições o controle de fronteiras e a fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros.

Cerca de 1.200 policiais estão escalados para atuar em aeroportos. A Unef também terá a função de conduzir processos de expulsão, readmissão e retorno voluntário, além de executar afastamentos coercivos, principalmente por via aérea.

Quais brasileiros podem ser expulsos de Portugal?

Embora a lei envolva todos os imigrantes, a atuação deve se concentrar em casos de permanência irregular ou em crimes cometidos no território português. Brasileiros, que formam a maior comunidade estrangeira no país, estão entre os mais afetados.

Os brasileiros são o maior grupo de estrangeiros em Portugal, número que tem crescido nos últimos anos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, eram 513 mil brasileiros no país em 2023, dados mais recentes. Em 2018, eram 111 mil.

Preocupação entre imigrantes

Para a advogada de imigração Tabatha Walazak, a criação da Unef deve intensificar a preocupação dos estrangeiros. "Quem não tem documentação regularizada para estar em território português está apreensivo", afirmou.

Ela lembra que muitos imigrantes já protocolaram pedidos de residência, mas ainda aguardam resposta das autoridades, que são criticadas pela demora no agendamento de vistos e autorizações.

Segundo a advogada, esse grupo fica em uma "zona cinzenta": "A realidade é que, enquanto não tem autorização de residência, as pessoas estão completamente vulneráveis. Sempre existirá a possibilidade de eventual ordem de expulsão".

Como se proteger

Imigrantes notificados podem tentar evitar a expulsão se comprovarem que possuem pedido de regularização em andamento. Para isso, é importante portar documentos como comprovantes de requerimento, ações judiciais, solicitações de reagrupamento familiar, além do Número de Identificação Fiscal (NIF) e do Número de Identificação da Segurança Social (NIS).

"O que eu oriento é a andarem com toda a documentação da vida civil daqui", disse o advogado Magalhães Neto. Ele ponderou que ainda não é possível prever todos os efeitos da medida: "É acompanhar para ver como será na prática".

Pacote anti-imigração

A Unef foi criada dentro de um pacote legislativo aprovado pelo Parlamento em julho, que endurecia regras para estrangeiros. Além da nova unidade, estavam previstas medidas como a criação de um visto específico para procura de trabalho qualificado e limitações ao direito de reagrupamento familiar.

Essas mudanças, porém, foram consideradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. Agora, o texto retornará ao Parlamento para ajustes antes de seguir novamente ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que poderá sancionar ou vetar.

Em junho, o governo português já havia informado que 34 mil estrangeiros seriam notificados a deixar o país, incluindo 5 mil brasileiros que tiveram negado o pedido de residência por manifestação de interesse.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

