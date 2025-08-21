Quaest: Lula é favorito para a presidência entre pernambucanos e bate todos os opositores no estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Genial/Quaest analisou intenções de voto para 2026 individualmente em oito estados. Vantagem do presidente é expressiva no Nordeste.

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que os eleitores pernambucanos reelegeriam o presidente Lula (PT) para um quarto mandato em todos os cenários de segundo turno avaliados no levantamento, acompanhando o resultado nacional, em que Lula superou todos os adversários da direita.

Em todos os cenários analisados, o petista ficou com mais de 60% das intenções de voto entre os eleitores pernambucanos. Nenhum dos 9 opositores considerados no levantamento alcançou 30%.



Contra Jair Bolsonaro (PL), Lula venceria por 61% a 27%. A porcentagem alcançada pelo ex-presidente foi a maior entre os adversários, igualada somente pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também derrotada por Lula. Veja os números:

Lula x Jair Bolsonaro em Pernambuco

Lula : 61%

: 61% Jair Bolsonaro : 27%

: 27% Branco/Nulo/Não vai votar : 10%



: 10% Indecisos: 2%

Lula x Michelle Bolsonaro em Pernambuco

Lula : 62%

: 62% Michelle Bolsonaro : 27%

: 27% Branco/Nulo/Não vai votar : 10%

: 10% Indecisos: 1%

Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula venceria por 63% a 24% na votação em Pernambuco, diferença de quase 40 pontos percentuais entre eles.

De acordo com o levantamento, O presidente também venceria Ratinho Júnior, Eduardo Leite, Eduardo Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro e Romeu Zema — este último registrou a maior distância para Lula em Pernambuco: foram 43 pontos atrás do petista.

Vantagem ampla só no Nordeste



Em todos os cenários de segundo turno, foram ouvidos individualmente eleitores da amostra especial de oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Bahia.

Além de Pernambuco, Lula só venceria Jair Bolsonaro na Bahia — os únicos estados do Nordeste avaliados no levantamento. Em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, eles empatam tecnicamente dentro da margem de erro. Bolsonaro levaria a melhor no Rio de Janeiro, Paraná e em Goiás.

Em disputa contra Tarcísio de Freitas, Lula também só venceria na Bahia, além de Pernambuco (61% a 27%). Em São Paulo, o petista perderia por 52% a 35%; no Paraná, por 46% a 32%; em Goiás, por

47% a 32%

Contra Michelle Bolsonaro, haveria empate em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. O presidente venceria com folga em Pernambuco e na Bahia, e a ex-primeira-dama levaria boa vantagem no Paraná e em Goiás.

Apoio a candidaturas

No cenário nacional, 58% afirmaram que Lula não deveria se candidatar a um quarto mandato em 2026. No recorte de Pernambuco, porém, o cenário foi inverso: 57% apontam que o presidente deve buscar a reeleição, enquanto 42% são contrários.

Em relação a Bolsonaro, 65% afirmaram, a nível nacional, que o ex-presidente — inelegível — deveria abrir mão e apoiar outra candidatura. O número foi semelhante em Pernambuco: a maioria dos entrevistados do estado (68%) afirmou que o ex-presidente deve desistir da candidatura.

Somente 23% os pernambucanos apoiam uma possível candidatura de Jair Bolsonaro, caso a inelegibilidade seja revertida.

No estado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a favorita para substituir Bolsonaro nesta situação, alcançando 22%. Na sequência, aparecem Tarcísio de Freitas (15%) e Flávio Bolsonaro (10%).

Em Pernambuco, a pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro do levantamento local é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.