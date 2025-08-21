Quaest: Lula lidera todos os cenários para 2026 e abre distância sobre adversários da direita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Genial/Quaest analisou as intenções de voto em nove cenários diferentes de segundo turno para a presidência nas eleições 2026

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (21) mostrou que o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto para a reeleição e venceria todos os possíveis adversários em cenários de primeiro e segundo turno das eleições 2026.

O levantamento traçou cinco cenários de primeiro turno na pesquisa estimulada. Em todos eles, Lula aparece com intenções de voto de 34% a 35%, vencendo todos os adversários comparados: Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.

O melhor desempenho de um opositor é de Jair Bolsonaro, que está inelegível, com 28%. O pior é do senador Flavio Bolsonaro.

Já no segundo turno, foram analisados nove cenários. Em todos eles, o presidente Lula aparece acima dos 43% de intenções de voto, superando todos os adversários, que alcançaram no máximo 35%.

Numa disputa com Jair Bolsonaro, caso a inelegibilidade fosse revertida, a diferença entre os candidatos é de 12 pontos. Lula subiu 4% neste cenário em comparação com a última pesquisa do instituto, de julho, obtendo o melhor resultado contra o ex-presidente em 2025. Bolsonaro, por sua vez, perdeu dois, chegando ao menor patamar do ano. Veja os números:

Lula : 47%

: 47% Bolsonaro : 35%

: 35% Branco/Nulo/Não vai votar : 15%

: 15% Não sabe/Não respondeu: 3

?

Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas — com quem Lula empatava tecnicamente dentro da margem de erro na última pesquisa, de julho —, o presidente se recuperou e venceria o embate por 43% a 35%, diferença de oito pontos percentuais, a menor entre Lula e um opositor neste levantamento. Veja os números:

Lula : 43%

: 43% Tarcísio de Freitas : 35%

: 35% Branco/Nulo/Não vai votar : 18%

: 18% Não sabe/Não respondeu: 4%

?

Contra todos os outros adversários considerados, Lula registrou mais de 10 pontos de distância em eventuais cenários de segundo turno. O melhor desempenho foi contra Flávio Bolsonaro, onde ele obteve 48% contra 32%.

Lula também registrou 16% de diferença contra outros dois nomes: Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, governadores do Rio Grande do Sul e Goiás, respectivamente.

Na última quarta (20), a Quaest havia divulgado que a aprovação do presidente Lula segue reagindo e alcançou o maior patamar desde janeiro deste ano. Embora a reprovação ainda seja superior, o resultado confirma a curva de recuperação da imagem do petista neste mês de agosto.

A pesquisa Quaest em cenário nacional foi realizada presencialmente entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios, entrevistando brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Recortes estaduais

Em todos os cenários de segundo turno, foram ouvidos individualmente eleitores da amostra especial de oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Bahia.

Contra Jair Bolsnonaro, Lula só venceria na Bahia e em Pernambuco. Em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, eles empatam tecnicamente dentro da margem de erro. Bolsonaro levaria a melhor no Rio de Janeiro, Paraná e em Goiás.

Em disputa contra Tarcísio de Freitas, Lula também só venceria na Bahia (63% a 21%) e em Pernambuco (61% a

27%). Em São Paulo, o petista perderia por 52% a 35%; no Paraná, por 46% a 32%; em Goiás, por

47% a 32%

Em Minas, teria 37%, empatando tecnicamente com Tarcísio; no Rio de Janeiro, o empate é numérico, em 35%. E no Rio Grande do Sul, haveria empate na margem de erro: 47% para Tarcísio, 32% para Lula.

Contra Michelle Bolsonaro, haveria empate em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. O presidente venceria com folga em Pernambuco e na Bahia, e ex-primeira-dama levaria boa vantagem no Paraná e em Goiás.

No cenário de embate entre Lula e Ratinho, o governador paranaense tem 73% das intenções de voto em seu estado. E venceria Lula por 46% a 31% em Goiás.

Apoio a candidaturas



A maioria dos eleitores (58%) acha que Lula não deveria ser candidato à reeleição. O número é o mesmo da pesquisa de julho. Outros 39% dizem que o petista deve buscar um quarto mandato na eleição do ano que vem.

Já em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, são 65% os que acham que ele deveria desistir e apoiar outro candidato. O nome com maior força para receber o apoio do ex-presidente é o de Michelle Bolsonaro, que ficou com 16%.