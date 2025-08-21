Queda na inflação de alimentos ajuda a Lula, mas ajuda mais ao governo e ao país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Baixa dos alimentos ajudou o governo Lula a melhorar sua avaliação na pesquisa Quest, especialmente nas camadas de renda mais baixa e no Nordeste.

Os resultados da nova pesquisa Quest revelam que a popularidade do presidente Lula subiu; que a aprovação do governo melhorou e que a principal razão disso foi a queda da inflação dos alimentos. É um dado muito bom para o governo. Mas é melhor ainda melhor para o cidadão, eleitor e contribuinte.



Porque inflação é fator de desestabilização de qualquer governo que potencializa quando isso está no grupo dos alimentos e bebidas. Especialmente, em países como o Brasil que é líder na produção de proteína animal e grãos. E quando ela cai, dispara a popularidade de qualquer gestor.



Motivos subjetivos



Entretanto, entre os fatores subjetivos de reprovação de governos no Brasil está o fato de o país ter se tornado um líder na produção através do agronegócio que, como se sabe, adquiriu forte presença exportadora. Dito de outra forma: O brasileiro não aceita mais a ideia de alimentar o mundo sem que alimente primeiro sua população.



E isso tem a ver com o próprio conceito de fartura de um país continental que sempre produziu muito no campo e nunca sentiu privações como as decorrentes de uma guerra, por exemplo.

Presidente Lula em banca de alimentos. - Ricardo Stuckert / PR

Celeiro do mundo



Tem a ver com a cristalização no inconsciente coletivo da ideia de o Brasil vir se constituindo nos últimos anos, um player global na produção de alimentos. E isso vai muito além do complexo soja e milho. Ou do conjunto de proteína animal de bovino/frango/suíno igualmente focado em grandes volumes de exportação. E ainda da cadeia feijão arroz e mandioca e os derivados de leite.



Então, quando ao longo de duas décadas, o noticiário de nosso sucesso no campo cristaliza o conceito de que alimentamos parte do mundo e que esse é um país que produz muito no agronegócio, o cidadão não se permite mais passar fome ou conviver com inflação que restrinja o acesso à itens básicos. Para completar, ainda tem o fato recente de que o país saiu do Mapa da Fome.



Efeito na feira



Claro que tudo isso vai bater na feira da rua ou no supermercado do bairro e repercute nas pesquisas que, quando se não baixa muito (caso frequente de itens como frutas e legumes) ao menos deixa de subir.



É importante lembrar. Antes da divulgação da pesquisa da Quest, o IBGE já havia revelado no IPCA de julho uma queda em todas as nove capitais pesquisadas no grupo de alimentos e bebidas com destaque para batata-inglesa (-20,27%), cebola (-13,26%) e arroz (-2,89%). Em junho, também tivemos queda nos preços do ovo de galinha (-6,58%), do arroz (-3,23%) e das frutas (-2,22%).



Parou de subir



Então, quando o consumidor consegue identificar algum produto que parou de subir ou que baixou isso se reflete na aprovação do governo. Essa é uma interpretação interessante do consumidor quando se observa o caso do arroz. Vamos ter uma grande safra este ano. Os preços estão baixando desde maio (-4,00%).



Também a safra de feijão no Brasil para 2025 é estimada em 3,1 milhões de toneladas. Pouca gente lembra, mas no Brasil colhe três safras por ano. A safra das águas, plantada entre outubro e dezembro, a safra da seca, plantada em fevereiro ou março e a safra de outono/inverno, plantada de maio a julho. E desde abril que a tendência é de queda dos preços do feijão.



Brasil terá mais uma safra recorde de milho e soja.em 2025. - Divulgação

Proteína animal



Tem mais: quando se observa o complexo de proteína animal. A tendência não é alta. No período de 60 dias que reflete a percepção capturada pela pesquisa Quest - a tendência de manutenção dos preços.



O preço do frango no atacado, segundo dados do Cepea Esalq é de estabilidade há 55 dias. Os de suínos, embora estejam subindo nos últimos dias, bateram no preço mais baixo há 15 dias. Já a carne de boi teve comportamento semelhante, pois teve sua maior baixa do ano em julho.



Questão da inflação



A questão da inflação de alimentos é uma coisa bem interessante no Brasil. Por exemplo. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 340,5 milhões de toneladas em 2025. Trata-se de um valor 16,3% ou 47,7 milhões de toneladas maior do que a safra obtida em 2024 (292,7 milhões de toneladas).



Ou seja, o Brasil tem um potencial agrícola tão grande que consegue agregar quase 50 milhões de toneladas de um ano para outro. E isso numa área plantada de apenas 2,7% maior que a de 2024. Tudo isso acabou se refletindo no IPCA dos alimentos ajudando a baixar a inflação e ser percebido pela população capturada pelo Quest.



Inflação de 2022



E para quem esqueceu. Em 2022, a inflação de alimentos chegou a 11,64% quando a inflação do IPCA foi de 5.79%. Mas quando se analisa com maior atenção é possível ver que nas camadas de rendas muito baixa ela foi de 29,0%; de 26,5% nas de renda baixa e de 24,4% nas de renda média segundo um estudo do publicado pelo IPEA na sua carta de conjuntura de nº 58 relativa ao 1° trimestre de 2023.



Esse quadro ajudou no discurso de Lula e prejudicou o de Bolsonaro que interveio nos preços dos combustíveis numa tentativa de mudar a percepção de perda de poder aquisitivo.



Percepção popular



Portanto, quando a pesquisa Quest diz que um dos fatores que explicam a melhora do cenário é o controle da inflação confirma essa percepção de baixa nos preços de alimentos mesmo que para 60% dos entrevistados o preço dos alimentos no mercado tenha subido no último mês em que 18% acham que o preço caiu.

Transpetro está contratando novos navios para transporte de gaseiros. - Divulgação

Mais navios



A Transpetro, empresa de logística e transporte da Petrobras, recebeu autorização para as contratações de mais quatro navios pela Petrobras. Com isso totaliza 25 pedidos entre licitações em andamento e previstas, dentro do Programa de Renovação e Ampliação da Frota, lançado pela Transpetro no ano passado.



A presidente da companhia, Magda Chambriard, previu a contratação de 52 embarcações até 2026, com investimentos de R$29 bilhões. Em fevereiro, a empresa concluiu a licitação para aquisição de quatro navios da classe Handy. Ainda em 2025, a Transpetro vai lançar uma nova licitação para aquisição de navios de médio porte (MR1).



Camarão e banana



Nesta segunda-feira (18), o presidente Lula recebeu, em Brasília, o equatoriano Daniel Nobua. Conversaram sobre política, mas Noboa repetiu diretamente uma demanda antiga de seus empresários: que o Brasil abra seu mercado para a banana e o camarão equatorianos.



O Equador é o maior produtor e exportador mundial de banana (do tipo Cavendish que é a mais vendida internacionalmente) sendo responsável por 25% da produção e da exportação da banana que o mundo come. E de camarão.



O problema é que o camarão produzido no Equador tem problemas sérios de fitossanidade. O Governo brasileiro veta, mas o setor tem preocupações quanto a Lula ceder algum espaço para esses dois produtos no mercado interno.



Dois milhões



Discretamente, a Stellantis atingiu nesta terça-feira (19) um marco importante no Polo Automotivo de Goiana (PE). Chegou a 2 milhões de veículos produzidos em apenas dez anos.



A fábrica é responsável pela produção de cinco modelos: Jeep Renegade, Compass e Commander, além da Fiat Toro e da RAM Rampage. Inaugurada em 2015 ela já criou 14.700 empregos diretos. O veículo de número 2 milhões foi a picape Rampage, primeira da marca Ram desenvolvida fora da América do Norte.



Tratamento



O interesse da Aegea Saneamento na aquisição da Ciclus Rio por mais de R$1 bilhão é que a companhia é uma das principais operadoras de tratamento e destinação de resíduos sólidos do país, com atuação consolidada no município do Rio de Janeiro.



Joint venture entre o Grupo Simpar e a Haztec, a Ciclus opera, desde 2011, o CTR Seropédica, uma das maiores centrais de tratamento de resíduos da América Latina, com 3,7 milhões de m2 de área. O aterro sanitário bioenergético processa cerca de 10 mil toneladas de resíduos por dia e capta 24.000 m 3 de biogás por hora, que pode ser utilizado como fonte de energia limpa.



Mastercard x PIX

Enquanto o Brasil discute o PIX no embate decorrente da Seção 301 denunciada pelos Estados Unidos. As empresas de cartões americanas tentam ocupar espaços perdidos. Uma parceria entre a fintech Swap e a Mastercard oferecerá mais uma solução de pagamento para o mercado de benefícios através do a primeira distribuidora do produto Voucher Mastercard no Brasil.



Trata-se de serviço que permite que estabelecimentos utilizem seu credenciamento de pagamentos via cartão para processamento de transações cartão voucher. O consumidor poderá, com seu cartão Mastercard, pagar através da opção voucher no PAT (Programa de alimentação do trabalhador) no PCT (programa de cultura ao trabalhador) ou auxílio CLT.

Sabor e impacto social

O Instituto Negralinda, em parceria com o Governo de Pernambuco, por meio do PE Produz, lançará em setembro, durante 32ª Agrinordeste, a linha Gastronomia do Mangue. Serão oito pratos congelados prontos para consumo, feitos com frutos do mangue beneficiados em uma cozinha profissional instalada no núcleo do Instituto em Tamandaré, no litoral sul do estado.



O projeto recebeu investimento de R$527 mil e é pioneiro no país, gerando renda para cerca de 200 mulheres, entre empreendedoras e pescadoras artesanais, fortalecendo assim a economia do litoral pernambucano.



Neoenergia no Cabo



A Neoenergia Pernambuco vai transferir sua unidade para o Shopping Costa Dourada. No espaço, será possível solicitar ligações de energia, negociar débitos, realizar a troca de titularidade e pedir segunda via de contas, entre outros serviços. O espaço vai funcionar de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h.

Mara Cakes Fair Nordeste no Centrlo de Convenções de Pernambuco. - Divulgação



Mara Cakes Fair



O Centro de Convenções de Pernambuco recebe de 5 e 7 de setembro Mara Cakes Fair, maior feira de confeitaria das Américas que deve atrair 23 mil visitantes, fortalecendo negócios e a cadeia produtiva da confeitaria. O evento reforça a força do setor, que movimentou US$12 bilhões no Brasil em 2024.



Fernando de Noronha



A Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN) participa da 11ª edição do B2MeetFrt, que ocorre de 20 a 25 de agosto no Wish Natal Resort, reunindo mais de 400 agentes de viagens de todo o Brasil. A APFN representa cerca de 20 pousadas de luxo e conforto de Fernando de Noronha.



Cooperativismo



A Sicredi Recife promove no dia 30 de agosto, das 8h30 às 13h, no Parque da Jaqueira evento gratuito em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo em parceria com a Clínica Mundos, a iniciativa oferecerá ações para crianças neurodivergentes e suas famílias, como yoga, musicoterapia, espaço sensorial, oficinas artísticas e história cantada.



Para jovens interessados em trabalhar em empresas fora do Brasil. - MARKO KORKEAKOSKI

Emprego na Finlândia



Para jovens interessados em trabalhar em empresas fora do Brasil. A agência oficial do governo finlandês para atração de talentos, Work in Finland, está lançando no Brasil o projeto “Discover Finland”, cofinanciado pela União Europeia, com foco em especialistas nas áreas de TI e Digitalização, Manufatura, Energia e Healthtech.



O projeto orienta profissionais sobre a vida profissional na Finlândia, como procurar e se candidatar a vagas, apresenta oportunidades de carreira e explica a cultura de trabalho, direitos e benefícios para especialistas interessados em se mudar para o país mais feliz do mundo. A Business Finland é a agência oficial do governo finlandês. www.businessfinland.com. A Work in Finland é a unidade da Business Finland responsável pela atração de talentos e pelo apoio a empresas no recrutamento.



