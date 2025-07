Quaest: Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026 e só empata com Tarcísio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) mostra que presidente abriu vantagem contra Bolsonaro em meio à tensão com Donald Trump

Nova rodada da pesquisa Genial Quaest divulgada nesta quinta-feira (17) mostra que o presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto em todos os cenários de segundo turno da eleição 2026 e se reelegeria para um quarto mandato.

Na disputa com Jair Bolsonaro (PL), que embora esteja inelegível foi considerado pelo instituto como candidato à presidência, Lula venceria por 43% a 37%.

O segundo nome mais forte da direita contra Lula, de acordo com o levantamento, é Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teve os mesmos 37% de Jair Bolsonaro.

Na disputa com o governador de São Paulo, Lula somou 41%. Eles empatam tecnicamente dentro da margem de erro, apesar da liderança do atual presidente.



Lula também venceria Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Junior (PSD), Eduardo Leite (PSD), Eduardo Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Veja todos os números

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 43%

Bolsonaro: 37%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 41%

Tarcísio: 37%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 43%

Michelle Bolsonaro: 36%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho Júnior

Lula: 41%

Ratinho Júnior: 36%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 41%

Eduardo Leite: 36%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula: 43%

Eduardo Bolsonaro: 33%

Indecisos: 5%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Lula x Romeu Zema

Lula: 42%

Romeu Zema: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 42%

Ronaldo Caiado: 33%

Indecisos: 7%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Bolsonaro perde força com tarifa Trump

Apesar de Bolsonaro ainda ser o nome mais forte da direita contra o atual presidente, Lula ampliou a vantagem contra o adversário nesta pesquisa de julho.

No último levantamento da Quaest, realizado em maio, os dois opositores apareciam empatados com 41%, cada. Agora, o petista abriu seis pontos de vantagem contra o ex-presidente.

O resultado vem na esteira da tarifação dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, apoiada pelo clã bolsonarista e rechaçada por Lula, que iniciou uma política de nacionalismo e defesa da soberania.

A pesquisa Quaest foi a campo entre os dias 10 e 14 de julho, ou seja, após o anúncio da tarifação de Trump. Na última quarta-feira (16), uma pesquisa do mesmo instituto mostrou que a reprovação do presidente Lula recuou em meio à tensão com os Estados Unidos.

O levantamento entrevistou 2.004 eleitores com 16 anos ou mais em 120 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%.