Igarassu celebra 490 anos com shows de Nattanzinho, Ferrugem e Xand Avião

Igarassu celebra 490 anos em setembro com shows, tradições religiosas, maracatu, coco de roda e missa campal em homenagem aos padroeiros

A “cidade-mãe” de Pernambuco comemora seu aniversário em 27 de setembro, celebrando os padroeiros da cidade, os santos Cosme e Damião. Como tradição, Igarassu festeja seus 490 anos com uma agenda extensa. Na programação profana e popular, a cidade terá atrações culturais locais, com os ritmos de coco de roda e maracatu, e alguns artistas nacionais como Xand Avião, Natanzinho e Ferrugem. As comemorações iniciam do dia 26 ao dia 30.

Todo o mês de setembro também contará com atividades religiosas. O ponto alto da agenda acontece no aniversário da cidade, 27 de setembro, com a tradicional procissão e missa campal.

As festividades irão movimentar a economia local, impulsionando as vendas do comércio e criando vagas de emprego temporárias. Após o processo de credenciamento realizado pela gestão municipal, os profissionais que atuam na área de alimentação poderão participar de um curso de boas práticas e manipulação de alimentos. A capacitação será promovida em parceria pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Esporte, Lazer e Juventude (SELEJ), além do Centro Universitário Maurício de Nassau, ampliando oportunidades de trabalho e qualificação profissional.

A riqueza da história em Igarassu

Reside, em seu tesouro arquitetônico, um conjunto de monumentos que lhe deu o status de Patrimônio Nacional. Encontra-se, em seu território, a inteligência e a coragem de seus filhos ilustres, como Antônio Pedro de Figueiredo, que provam que essa terra foi berço não apenas da ordem colonial, mas também do pensamento crítico que a desafiou.

Acima de tudo, a grandeza de Igarassu pulsa na alma vibrante de sua cultura viva. Ela ecoa nos tambores bicentenários do Maracatu Nação Estrela Brilhante, Patrimônio Vivo de Pernambuco, nas rodas dançantes de Coco, que une gerações em celebração e resistência, nas pedras da igreja mais antiga em funcionamento do Brasil, a Matriz dos Santos Cosme e Damião, e no sorriso do seu povo trabalhador.