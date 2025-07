Fogo atinge casas após tombamento de caminhão na BR-101, em Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O incêndio provocado pelo tombamento de um caminhão-tanque na BR-101, ocorrido na manhã desta quinta-feira (10), deixou marcas além da rodovia. As chamas, que começaram no trecho entre os quilômetros 42 e 43 da pista, se alastraram até a Comunidade Santos Cosme e Damião, no bairro de Saramandaia, em Igarassu, e atingiram pelo menos sete casas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 27 mil litros de gasolina e diesel, e havia saído do Porto de Suape com destino a João Pessoa (PB). O motorista foi retirado do caminhão por populares e não sofreu ferimentos. O combustível, altamente inflamável, vazou após o tombamento e se espalhou pela pista e por um canal que corta a rodovia, provocando um incêndio de grande proporção.

Fogo atingiu moradias

As chamas ultrapassaram o canteiro central da BR-101 e chegaram à comunidade vizinha. Moradores da Santos Cosme e Damião relatam que perderam todos os bens, embora ninguém tenha se ferido.

A Prefeitura de Igarassu informou que disponibilizou abrigo temporário para as famílias afetadas. A Defesa Civil do município segue atuando no local para avaliar os danos e oferecer suporte às vítimas.

Ação rápida evitou tragédia maior

O fogo foi controlado por volta das 10h da manhã, após a atuação de sete equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Foram utilizadas três viaturas de combate a incêndio, três viaturas de comando operacional e uma ambulância de resgate. Segundo a corporação, não houve vítimas.

Além do CBMPE, também participaram da ocorrência equipes da Polícia Militar (PMPE), PRF, DNIT, Neoenergia e Defesa Civil, que atuaram no controle da área e nos procedimentos de segurança.

A Polícia segue investigando as causas do acidente.

Trânsito liberado parcialmente

A pista no sentido João Pessoa ficou totalmente interditada durante boa parte do dia. O tráfego de veículos leves foi desviado por vias locais de Igarassu e pela faixa exclusiva de ônibus.

Às 19h36, a PRF divulgou nota informando que a pista foi liberada nas duas faixas, e o caminhão foi retirado do local. No entanto, a faixa da direita segue interditada para que equipes da Neoenergia realizem reparos na rede elétrica. A faixa exclusiva de ônibus já foi regularizada, com tráfego liberado apenas para esse tipo de veículo.

Apesar da liberação parcial, ainda não há previsão para a reabertura total da rodovia.