Palmeiras x Sport ao vivo (25/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão busca fora de casa a 2ª vitória na competição após empate com São Paulo

O Sport enfrenta o Palmeiras, nesta segunda-feira (25), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo é válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão deixou escapar mais uma vitória e empatou por 2x2 com o São Paulo, na Ilha do Retiro, após abrir 2x0 no placar.

Assim, ainda continua na lanterna e conta com 10 pontos. Já o Palmeiras luta pelo título e possui 39 pontos. Na última rodada, venceu por 1x0 o Botafogo, no Engenhão.

"Não é uma matemática exata. No momento em que estamos no campo, a maior vontade de todos os 11 jogadores possuem é de terminar o jogo ganhando, ganhar e não tomar o gol. É a vontade de todo mundo. Porém, por um fato emocional ou outros diversos possíveis, acaba acontecendo de sofrer o empate", afirmou o goleiro rubro-negro Gabriel.

Para vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, o Sport ainda terá que quebrar um tabu diante do Verdão do técnico Abel Ferreira. Com o treinador português no comano, o Leão nunca venceu o clube paulista. Foram quatro jogos e quatro derrotas.

Histórico de Palmeiras x Sport

No histórico total de jogos entre as equipes, Sport e Palmeiras já se enfrentaram 60 vezes. Nesse recorte, 32 vitórias do Verdão, 16 do Leão e 12 empates.

Desfalques no Leão

Em relação ao último confronto, o técnico Daniel Paulista perdeu dois jogadores para o próximo jogo do Sport. São eles: o atacante Derik Lacerda, suspenso, e o lateral Igor Cariús, vetado pelo departamento médico por causa de lesão na panturrilha. Além disso, estão no DM: o lateral-direito Hereda (púbis) e o meia Sérgio Oliveira (tornozelo).

Série de baixas no Verdão

Abel Ferreira possui uma série de baixas no Palmeiras, que são oriundas do departamento médico. São elas: Raphael Veiga, Paulinho, Bruno Rodrigues e itor Figueredo. Além deles, Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série A. A transmissão estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, o confronto será exibido pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere e Ramon; Kevyson, Lucas, Rivera, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira e Pablo.

Técnico: Daniel Paulista.