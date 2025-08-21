Sport recebe alvará para iniciar reforma da sede da Ilha do Retiro

fechar
Sport | Notícia

Sport recebe alvará da Prefeitura do Recife para iniciar reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro, com obras já na próxima semana.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/08/2025 às 12:47
Imagem da sede do Sport Club do Recife
Imagem da sede do Sport Club do Recife - Laura Lay/Sport Club do Recife

O Sport Club do Recife recebeu da Prefeitura do Recife o alvará que autoriza o início da reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro. As obras começam já na próxima segunda-feira (25).

A intervenção contempla a renovação completa da cobertura e a modernização do salão social. O projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro Marcello Sanguinetti, enquanto a execução ficará a cargo da empresa JCJ Estrutura Metálica, responsável também pela fabricação da nova estrutura.

Por ser um patrimônio tombado, a reforma seguirá critérios técnicos e legais que garantem a preservação da arquitetura original. Durante os trabalhos, o hall da sede segue interditado por questões de segurança.

Segundo o clube, a revitalização tem como objetivo oferecer mais conforto, segurança e funcionalidade aos torcedores e associados, respeitando a tradição histórica da Ilha do Retiro.

