Sport recebe alvará para iniciar reforma da sede da Ilha do Retiro
Sport recebe alvará da Prefeitura do Recife para iniciar reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro, com obras já na próxima semana.
O Sport Club do Recife recebeu da Prefeitura do Recife o alvará que autoriza o início da reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro. As obras começam já na próxima segunda-feira (25).
A intervenção contempla a renovação completa da cobertura e a modernização do salão social. O projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro Marcello Sanguinetti, enquanto a execução ficará a cargo da empresa JCJ Estrutura Metálica, responsável também pela fabricação da nova estrutura.
Por ser um patrimônio tombado, a reforma seguirá critérios técnicos e legais que garantem a preservação da arquitetura original. Durante os trabalhos, o hall da sede segue interditado por questões de segurança.
Segundo o clube, a revitalização tem como objetivo oferecer mais conforto, segurança e funcionalidade aos torcedores e associados, respeitando a tradição histórica da Ilha do Retiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />