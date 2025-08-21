Sport recebe alvará para iniciar reforma da sede da Ilha do Retiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport recebe alvará da Prefeitura do Recife para iniciar reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro, com obras já na próxima semana.

O Sport Club do Recife recebeu da Prefeitura do Recife o alvará que autoriza o início da reforma do primeiro andar da sede social da Ilha do Retiro. As obras começam já na próxima segunda-feira (25).

A intervenção contempla a renovação completa da cobertura e a modernização do salão social. O projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro Marcello Sanguinetti, enquanto a execução ficará a cargo da empresa JCJ Estrutura Metálica, responsável também pela fabricação da nova estrutura.

Por ser um patrimônio tombado, a reforma seguirá critérios técnicos e legais que garantem a preservação da arquitetura original. Durante os trabalhos, o hall da sede segue interditado por questões de segurança.

Segundo o clube, a revitalização tem como objetivo oferecer mais conforto, segurança e funcionalidade aos torcedores e associados, respeitando a tradição histórica da Ilha do Retiro.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />