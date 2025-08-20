Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha para encarar o Palmeiras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças em relação ao time titular escalado no último jogo da equipe, contra o São Paulo

O Sport já se prepara para encarar o Palmeiras, em duelo que será disputado na próxima segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Allianz Parque.

O Leão da Ilha busca sua segunda vitória no Brasileirão. Lanterna da competição, o time rubro-negro conquistou, ao todo, apenas dez pontos até o momento.

Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças no elenco titular.

O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular do time, sofreu uma contusão na panturrilha e será desfalque para os próximos jogos.

Outro desfalque para o time rubro-negro deve ser o centroavante Derik Lacerda, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido ao tirar a camisa na comemoração do gol marcado contra o São Paulo.

Confira a provável escalação do Sport

Sem Cariús, Kévyson torna-se a opção mais provável de assumir a vaga de titular, já que as outras possibilidades disponíveis são apenas atletas das categorias de base.

Para a vaga de Derik, Daniel Paulista pode escalar o atacante Pablo, titular do time no início do Brasileirão, mas que ficou de fora, em parte dos últimos jogos, por contusão.

Portanto, o time pode ser escalado desta maneira: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.