Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha para encarar o Palmeiras
Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças em relação ao time titular escalado no último jogo da equipe, contra o São Paulo
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Sport já se prepara para encarar o Palmeiras, em duelo que será disputado na próxima segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Allianz Parque.
O Leão da Ilha busca sua segunda vitória no Brasileirão. Lanterna da competição, o time rubro-negro conquistou, ao todo, apenas dez pontos até o momento.
Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças no elenco titular.
O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular do time, sofreu uma contusão na panturrilha e será desfalque para os próximos jogos.
Outro desfalque para o time rubro-negro deve ser o centroavante Derik Lacerda, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido ao tirar a camisa na comemoração do gol marcado contra o São Paulo.
Confira a provável escalação do Sport
Sem Cariús, Kévyson torna-se a opção mais provável de assumir a vaga de titular, já que as outras possibilidades disponíveis são apenas atletas das categorias de base.
Para a vaga de Derik, Daniel Paulista pode escalar o atacante Pablo, titular do time no início do Brasileirão, mas que ficou de fora, em parte dos últimos jogos, por contusão.
Portanto, o time pode ser escalado desta maneira: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.