Sport: confira a provável escalação do Leão da Ilha para encarar o Palmeiras

Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças em relação ao time titular escalado no último jogo da equipe, contra o São Paulo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/08/2025 às 17:05
Daniel Paulista, treinador do Sport
Daniel Paulista, treinador do Sport - Paulo Paiva / Sport Recife

O Sport já se prepara para encarar o Palmeiras, em duelo que será disputado na próxima segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Allianz Parque.

O Leão da Ilha busca sua segunda vitória no Brasileirão. Lanterna da competição, o time rubro-negro conquistou, ao todo, apenas dez pontos até o momento.

Para o duelo contra o Alviverde, o técnico Daniel Paulista precisará realizar, ao menos, duas mudanças no elenco titular.

O lateral-esquerdo Igor Cariús, titular do time, sofreu uma contusão na panturrilha e será desfalque para os próximos jogos.

Outro desfalque para o time rubro-negro deve ser o centroavante Derik Lacerda, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido ao tirar a camisa na comemoração do gol marcado contra o São Paulo.

Confira a provável escalação do Sport

Sem Cariús, Kévyson torna-se a opção mais provável de assumir a vaga de titular, já que as outras possibilidades disponíveis são apenas atletas das categorias de base.

Para a vaga de Derik, Daniel Paulista pode escalar o atacante Pablo, titular do time no início do Brasileirão, mas que ficou de fora, em parte dos últimos jogos, por contusão.

Portanto, o time pode ser escalado desta maneira: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

