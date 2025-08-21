fechar
Ingressos de Palmeiras x Sport estão à venda: veja preços e onde comprar

A equipe rubro-negra visita o Verdão em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/08/2025 às 15:04
Allianz Parque, est&aacute;dio do Palmeiras
Allianz Parque, estádio do Palmeiras - Reprodução/ Palmeiras.com.br

Os ingressos para o jogo entre Palmeiras e Sport, que ocorrerá na próxima segunda-feira (25), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão, já estão a venda para a torcida.

Onde comprar os ingressos?

Os ingressos estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta sexta-feira (22), às 12h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br, até às 10h de domingo (24/8), quando abrirá a venda para o público em geral através do site.

Ficha de jog

  • Data: 25 de agosto
  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo

Valores dos ingressos

  • Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada]
  • Gol Norte: R$50,00 [inteira] e R$25,00 [meia-entrada]
  • Gol Sul: R$80,00 [inteira] e R$40,00 [meia-entrada]
  • Central Leste: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]
  • Central Oeste: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]
  • Superior Norte: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]
  • Superior Sul: R$75,00 [inteira] e R$37,50 [meia-entrada]
  • Superior Leste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]
  • Superior Oeste: R$85,00 [inteira] e R$42,50 [meia-entrada]

