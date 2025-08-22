fechar
Chaveamento da Libertadores 2025: Veja adversários de Flamengo, São Paulo e Palmeiras nas quartas-de-final

"Apenas" três brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna"; veja caminhos de cada um até a Final, datas dos jogos e mandos de campo

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 12:23 | Atualizado em 22/08/2025 às 12:28
São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os três times brasileiros classificados para as quartas-de-final da Libertadores 2025
PalmeirasSão PauloFlamengo são os três times brasileiros que seguem vivos na briga pelo título da Libertadores 2025!

Os rivais paulistas aparecem de um lado da chave, enquanto que o rubro-negro carioca está do outro, possibilitando mais uma final brasileira, a quinta em 7 anos.

Mas, para isso, eles terão que passar pelas quartas-de-final e pela semifinal. Os caminhos já estão definidos, os mandos de campo, também!

Adversários de Palmeiras, São Paulo e Flamengo

Do lado esquerdo da chave, o Palmeiras terá o River Plate pelo caminho nas quartas-de-final. Quem avançar deste confronto, enfrentará o vencedor de São Paulo x LDU na semifinal.

Portanto, podemos ter não só uma semifinal brasileira, mas um Choque-Rei de peso decidindo uma vaga na Grande Final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Já do lado direito do chaveamento aparece o Flamengo, que terá que superar um "mar argentino" para chegar à decisão.

Nas quartas-de-final, o rubro-negro carioca enfrentará o Estudiantes e, se avançar, terá o vencedor de Racing x Vélez Sársfield no caminho até a decisão.

Chaveamento da Libertadores 2025

Quartas-de-final

  • Jogo 1: São Paulo (BRA) x LDU (EQU)
  • Jogo 2: River Plate (ARG) x Palmeiras (BRA)

 

  • Jogo 3: Vélez Sársfield (ARG) x Racing (ARG)
  • Jogo 4: Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA)

Semifinal

  • Semifinal 1: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
  • Semifinal 2: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Data dos jogos e mandos de campo

As datas e horários exatos das partidas das quartas-de-final ainda serão definidas, mas a Conmebol já divulgou o calendário com as datas base.

Os jogos de ida acontecem na semana de 17 de setembro (dia 16, 17 ou 18); os jogos da volta, por sua vez, estão marcado para 24 de setembro (dia 23, 24 ou 25).

Os mandos de campo são definidos de acordo com a campanha das equipes na fase de grupos.

As equipes classificadas em primeiro sempre terão a vantagem do empate contra equipes que avançaram em segundo lugar, ainda que com menor pontuação.

Flamengo é o único time das quartas-de-final que se classificou em segundo lugar do seu grupo, portanto, fará tantos os jogos da volta desta fase, contra o Estudiantes, quanto os de uma eventual semifinal, contra Racing ou Vélez, fora de casa.

Já o Palmeiras é o dono da melhor campanha da fase de grupos e decidirá no Allianz Parque contra o River Plate e também em uma eventual semifinal independentemente do adversário.

São Paulo, por sua vez, fará o jogo da volta contra a LDU no Morumbis. Se passar à semifinal, jogará em casa na segunda partida apenas se o adversário for o River Plate. 

