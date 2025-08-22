Chaveamento da Libertadores 2025: Veja adversários de Flamengo, São Paulo e Palmeiras nas quartas-de-final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Apenas" três brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna"; veja caminhos de cada um até a Final, datas dos jogos e mandos de campo

Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os três times brasileiros que seguem vivos na briga pelo título da Libertadores 2025!



Os rivais paulistas aparecem de um lado da chave, enquanto que o rubro-negro carioca está do outro, possibilitando mais uma final brasileira, a quinta em 7 anos.

Mas, para isso, eles terão que passar pelas quartas-de-final e pela semifinal. Os caminhos já estão definidos, os mandos de campo, também!

Adversários de Palmeiras, São Paulo e Flamengo

Do lado esquerdo da chave, o Palmeiras terá o River Plate pelo caminho nas quartas-de-final. Quem avançar deste confronto, enfrentará o vencedor de São Paulo x LDU na semifinal.

Portanto, podemos ter não só uma semifinal brasileira, mas um Choque-Rei de peso decidindo uma vaga na Grande Final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Já do lado direito do chaveamento aparece o Flamengo, que terá que superar um "mar argentino" para chegar à decisão.

Nas quartas-de-final, o rubro-negro carioca enfrentará o Estudiantes e, se avançar, terá o vencedor de Racing x Vélez Sársfield no caminho até a decisão.

Chaveamento da Libertadores 2025

Quartas-de-final

Jogo 1: São Paulo (BRA) x LDU (EQU)

Jogo 2: River Plate (ARG) x Palmeiras (BRA)

Jogo 3: Vélez Sársfield (ARG) x Racing (ARG)

Jogo 4: Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA)

Semifinal

Semifinal 1: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2

Semifinal 2: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Chaveamento das quartas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Data dos jogos e mandos de campo

As datas e horários exatos das partidas das quartas-de-final ainda serão definidas, mas a Conmebol já divulgou o calendário com as datas base.

Os jogos de ida acontecem na semana de 17 de setembro (dia 16, 17 ou 18); os jogos da volta, por sua vez, estão marcado para 24 de setembro (dia 23, 24 ou 25).

Os mandos de campo são definidos de acordo com a campanha das equipes na fase de grupos.

As equipes classificadas em primeiro sempre terão a vantagem do empate contra equipes que avançaram em segundo lugar, ainda que com menor pontuação.

O Flamengo é o único time das quartas-de-final que se classificou em segundo lugar do seu grupo, portanto, fará tantos os jogos da volta desta fase, contra o Estudiantes, quanto os de uma eventual semifinal, contra Racing ou Vélez, fora de casa.

Já o Palmeiras é o dono da melhor campanha da fase de grupos e decidirá no Allianz Parque contra o River Plate e também em uma eventual semifinal independentemente do adversário.

O São Paulo, por sua vez, fará o jogo da volta contra a LDU no Morumbis. Se passar à semifinal, jogará em casa na segunda partida apenas se o adversário for o River Plate.