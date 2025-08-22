Chaveamento da Libertadores 2025: Veja adversários de Flamengo, São Paulo e Palmeiras nas quartas-de-final
"Apenas" três brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna"; veja caminhos de cada um até a Final, datas dos jogos e mandos de campo
Palmeiras, São Paulo e Flamengo são os três times brasileiros que seguem vivos na briga pelo título da Libertadores 2025!
Os rivais paulistas aparecem de um lado da chave, enquanto que o rubro-negro carioca está do outro, possibilitando mais uma final brasileira, a quinta em 7 anos.
Mas, para isso, eles terão que passar pelas quartas-de-final e pela semifinal. Os caminhos já estão definidos, os mandos de campo, também!
Adversários de Palmeiras, São Paulo e Flamengo
Do lado esquerdo da chave, o Palmeiras terá o River Plate pelo caminho nas quartas-de-final. Quem avançar deste confronto, enfrentará o vencedor de São Paulo x LDU na semifinal.
Portanto, podemos ter não só uma semifinal brasileira, mas um Choque-Rei de peso decidindo uma vaga na Grande Final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.
Já do lado direito do chaveamento aparece o Flamengo, que terá que superar um "mar argentino" para chegar à decisão.
Nas quartas-de-final, o rubro-negro carioca enfrentará o Estudiantes e, se avançar, terá o vencedor de Racing x Vélez Sársfield no caminho até a decisão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Chaveamento da Libertadores 2025
Quartas-de-final
- Jogo 1: São Paulo (BRA) x LDU (EQU)
- Jogo 2: River Plate (ARG) x Palmeiras (BRA)
- Jogo 3: Vélez Sársfield (ARG) x Racing (ARG)
- Jogo 4: Estudiantes (ARG) x Flamengo (BRA)
Semifinal
- Semifinal 1: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
- Semifinal 2: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
Data dos jogos e mandos de campo
As datas e horários exatos das partidas das quartas-de-final ainda serão definidas, mas a Conmebol já divulgou o calendário com as datas base.
Os jogos de ida acontecem na semana de 17 de setembro (dia 16, 17 ou 18); os jogos da volta, por sua vez, estão marcado para 24 de setembro (dia 23, 24 ou 25).
Os mandos de campo são definidos de acordo com a campanha das equipes na fase de grupos.
As equipes classificadas em primeiro sempre terão a vantagem do empate contra equipes que avançaram em segundo lugar, ainda que com menor pontuação.
O Flamengo é o único time das quartas-de-final que se classificou em segundo lugar do seu grupo, portanto, fará tantos os jogos da volta desta fase, contra o Estudiantes, quanto os de uma eventual semifinal, contra Racing ou Vélez, fora de casa.
Já o Palmeiras é o dono da melhor campanha da fase de grupos e decidirá no Allianz Parque contra o River Plate e também em uma eventual semifinal independentemente do adversário.
O São Paulo, por sua vez, fará o jogo da volta contra a LDU no Morumbis. Se passar à semifinal, jogará em casa na segunda partida apenas se o adversário for o River Plate.