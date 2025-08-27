fechar
Horóscopo 28/08: Exiba a sua ambição hoje e brilhe em todos os aspectos profissionais! Os esforços valem a pena

Dia para alcançar a prosperidade financeira de maneira discreta e evitar misturar dinheiro e amizade. Espere diversão e boas notícias no amor

Por Aisha Publicado em 27/08/2025 às 16:37 | Atualizado em 27/08/2025 às 22:13
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Oportunidades estão à vista para quem busca novidades na carreira. Não hesite em pedir ajuda. À noite, prepare-se para surpresas animadoras no campo da paquera. A comunicação com seu parceiro flui melhor.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 23, 51, 60

Touro

Os relacionamentos estão favorecidos e finalizar tarefas complicadas pode ser mais fácil com parcerias. Finanças estão com boas projeções e uma grana inesperada pode surgir.

Não permita que pequenos atritos familiares abalem seu dia. No amor, deixe o charme encantar, mas contenha o ciúme.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 36, 34, 25

Gêmeos

Comece o dia com foco no trabalho, pois o universo está te impulsionando para conquistar grandes coisas!

Colha os frutos do seu esforço e aproveite a energia e a sintonia positivas à noite. Amigos unidos causam grandes surpresas no amor. Vivencie cada momento!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 29, 38, 45

Câncer

Atenção com as finanças na manhã de hoje! As estrelas prometem um revitalizar nos relacionamentos e uma pitada de sorte para o seu dia. Criatividade não vai faltar no trabalho e o romantismo estará em alta.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 37, 19, 39

Leão

A quinta começa tensa, mas logo tudo se resolve em casa e no trabalho. Concentre-se nas tarefas domésticas, e deixe a praticidade brilhar. Menos ciúme no amor. Os amigos podem ajudar na conquista!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 39, 48, 18

Virgem

Redobre a atenção no trabalho, especialmente na comunicação para evitar malentendidos. Aproveite as vibrações positivas para melhorar o contato com colegas.

Movimente sua rede profissional e confie em seu raciocínio rápido. Prepare-se para uma surpresa amorosa e diálogos leves no romance!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 50, 59, 04

Libra

Dia para alcançar a prosperidade financeira de maneira discreta e evitar misturar dinheiro e amizade. Espere diversão e boas notícias no amor, graças à energia de Urano e Netuno.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 61, 07, 47

Escorpião

O início do dia pode trazer tensão nos relacionamentos, mas não deixe que isso afete seu trabalho!

Foque nos seus interesses, conquistas e sonhos, pois o astral melhora rápido. Seu carisma vai brilhar no amor!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 20, 07, 16

Sagitário

Hoje pode começar com desafios, pedindo um pouco mais do seu esforço, mas não se estresse, o astral melhora ainda pela manhã!

Sua intuição será sua melhor ferramenta. Trabalho individual rende mais. À noite, a energia fica romântica e há sorte no amor!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 54, 45, 57

Capricórnio

No trabalho, seus contatos e habilidades interpessoais serão seus tesouros. Priorize parcerias! O amor está no ar, com confiança, diálogo e sintonia. Se está solteiro, a paquera brilha durante o dia.

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 52, 27, 54

Aquário

Exiba a sua ambição hoje e brilhe em todos os aspectos profissionais! Os esforços valem a pena. Lembre-se de manter a calma com os colegas. À noite, espere encontros interessantes e momentos românticos gratificantes.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 32, 13, 50

Peixes

Comece o dia com foco e desbrave novas oportunidades, incluindo possíveis viagens de negócios. Sua vibração positiva atrairá admiradores.

À noite, relaxe sabendo que seus interesses financeiros estão seguros. Aproveite e contagie seu parceiro com sua alegria!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 44, 05, 08

