Amazon Brasil procura pequenas e médias empresas em Pernambuco para gerar renda extra com entregas flexíveis

Programa Amazon Hub tem 1,9 mil oportunidades em diversos estados e busca parceiros em Pernambuco para acelerar entregas nas localidades onde atuam

A Amazon Brasil segue expandindo sua infraestrutura logística e anuncia a ampliação do Amazon Hub, programa que possibilita que PMEs gerem renda extra com entrega de produtos comercializados pelo site da Amazon dentro de suas regiões e comunidades de atuação, sem necessidade de investimento adicional.

Lançado em 2024, o programa reforça o compromisso da empresa em melhorar e acelerar entregas enquanto impacta positivamente o país, gerando novos negócios para estabelecimentos locais.



Desde seu lançamento em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o Amazon Hub vem crescendo de forma acelerada e já conta com mais de 750 empresas ativas. Agora, a Amazon busca 1,9 mil novos parceiros para as regiões metropolitanas do Distrito Federal e de outros oito estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo.

Em Pernambuco, são mais de 20 empresas ativas com mais de 100 oportunidades abertas. Os parceiros recebem pacotes todas as manhãs e realizam as entregas durante o horário comercial, de acordo com a disponibilidade de tempo e equipe, podendo operar até 7 dias por semana.

A empresa busca parceiros nas regiões de Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e demais cidades da região metropolitana.

Desde o início das operações em Pernambuco, a Amazon já investiu mais de R$ 1,3 bilhão no estado, impulsionando mais de 15 mil empregos externos e R$ 640 milhões em salários gerados para 1,1 mil funcionários diretos e indiretos da empresa.

Focada em inovação e na conexão com as necessidades operacionais locais, o programa contrata PMEs que já operam em suas localidades gerando oportunidades de renda extra sem expectativa de investimentos e contratações, operando com suas respectivas infraestruturas e nas áreas de comunidades.

O perfil dos parceiros é diverso: donos de floriculturas, minimercados, papelarias, lojas de celulares, oficinas e até distribuidoras de água. Para participar, é necessário ter disponibilidade para realizar entregas, documentação regularizada e um espaço seguro para armazenar os pedidos temporariamente.

A iniciativa faz parte de uma expansão contínua de logística da Amazon Brasil, que inclui o crescimento no número de polos com tecnologia Amazon no país, totalizando mais de 200 espalhados por regiões estratégicas de norte a sul do país, e o lançamento do 12° Centro de Distribuição, localizado em Cajamar (SP), que juntos são responsáveis pelas entregas de pacotes em 100% dos municípios brasileiros.

Com o lançamento do Amazon Hub, diversas regiões, metropolitanas, rurais e de alta complexidade logística tiveram seus prazos de entrega reduzidos de 5 para até 2 dois dias – 20% delas chegando a receber em apenas 1 dia.

"Estamos entusiasmados com o rápido crescimento e resposta positiva de clientes e parceiros do Amazon Hub. Nosso objetivo é não apenas melhorar a eficiência das entregas em áreas específicas, mas também criar novas oportunidades econômicas para as comunidades locais. Com esse programa, aceleramos entregas não apenas em regiões metropolitanas, mas em zonas rurais e de alta complexidade logística também”, relata Marcio Neves, líder de Transportes da Amazon Brasil. Marcio continua: “Temos uma visão de longo prazo para o Brasil e pretendemos crescer, investindo em tecnologias, novos programas de entregas e no desenvolvimento e capacitação de empreendedores locais, para todos crescermos juntos”.

A logística da Amazon Brasil opera por meio de uma rede interconectada de pessoas, tecnologias avançadas, parceiros locais e é apoiada por prestadores de serviços com amplo conhecimento nas particularidades e necessidades de cada região.

Esta infraestrutura combinada visa entregar um serviço de alta qualidade, rápido e confiável por todo o Brasil, melhorando constantemente a experiência dos clientes, acelerando seus prazos com investimentos locais e oportunidades de negócios com empresas locais. A Amazon Brasil conta com 36 mil funcionários diretos e indiretos que atuam em suas diversas áreas, impulsionando negócios de mais de 100 mil vendedores parceiros.



Para mais informações, acesse o link: https://go.amzn.to/4nir5NA

