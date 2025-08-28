Voz do Leitor, 28/08: Abrigo de passageiros de ônibus danificado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna é na parada de número 180086, na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife

Abrigo de passageiros de ônibus danificado

Olha o estado desse abrigo de passageiros de ônibus, de número 180086, localizado na Avenida Cruz Cabugá, em frente ao Parque Treze de Maio, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife. A estrutura está completamente enferrujada e até inclinada. Peço que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano faça um planejamento para promover a substituição desses abrigos, principalmente aqueles do centro da cidade

Genival Paparazzi, por e-mail

Abrigo de passageiros de ônibus danificado - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Obras na Av. Presidente Kennedy

A Prefeitura de Olinda autorizou a realização de obras para melhorar o sistema de drenagem da Avenida Presidente Kennedy, algo que já está ocorrendo e parte da via está interditada. Desde que sou menino que essa importante avenida do nosso município alaga completamente sempre que chove, então, diante dessa iniciativa, gostaria de elogiar a ação da gestão municipal. Espero, realmente, que esse serviço seja efetivo e não algo paliativo, pois a população olindense merece uma melhor mobilidade na cidade.

Lúcia Oliveira, via redes sociais

Zona Oeste esquecida

A preocupação do prefeito João Campos é fazer parque público na Zona Norte e deixar tudo bonitinho. Agora venha aqui para a Zona Oeste e vê o total abandono dos bairros de Dois Irmãos, Caxangá e Várzea... O lixo que está a Avenida Caxangá com aquele elevado que não leva nada a lugar nenhum. Gostaria de dizer a João Campos e a Prefeitura do Recife que a nossa capital não se resume aos bairros de Casa Forte e Apipucos.

Elizabeth Porto, via redes sociais

Ginástica brasileira

Gostaria de parabenizar o show das meninas da equipe de ginástica do Brasil: Duda, Nicole, Sofia, Mariana, Maria Paula, que em feito inédito ganharam duas medalhas de prata na série mista na ginastica rítmica, no Campeonato Mundial realizado na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Essa façanha com apresentações exuberantes ocorreu ao som de 'Evidências', canção gravada por Chitãozinho e Xororó. É o Brasil, cada vez mais avançando com sucesso em várias modalidades olímpicas, conquistando títulos e medalhas.

Paulo Panossian, por e-mail

Torcida apaixonada do Santa Cruz

Eu não tenho dúvidas: a torcida do Santa Cruz é a mais apaixonada do Brasil. Mesmo com o time na Série D, os torcedores vêm lotando os estádios para empurrar o time rumo ao acesso. Contra o Altos, mais de 42 mil pessoas compareceram à Arena de Pernambuco, mesmo numa segunda-feira. Contra o América-RN, no próximo sábado (30), mais de 30 mil torcedores já garantiram ingresso para a decisão, mas tenho certeza que vamos bater o recorde da Arena e colocar mais de 45 mil torcedores. Rumo à Série C.

Antônio Barbosa, por e-mail