Exposição reúne indumentárias históricas e afetivas da identidade negra em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Entre Linhas e Lutas" fica em cartaz no MuAfro, no Bairro do Recife, com curadoria de Oluyiá França e Teresa França, mãe e filha

Clique aqui e escute a matéria

A forma como um grupo social se veste pode revelar múltiplas expressões de identidade, valores e estéticas.

É com vestidos, saias, batas, camisas, bolsas e boinas que a memória do povo negro de Pernambuco ganha forma na exposição "Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memórias em Movimento", em cartaz no MuAfro, no Bairro do Recife.

Leia Também Acervo de Naná Vasconcelos começa a ser conservado, mas futuro segue incerto

A iniciativa é da designer de moda e pesquisadora Oluyiá França e da artista e educadora Teresa França, mãe e filha,que dialogam em torno da arte, da educação e da militância no Movimento Negro. A produção é de Beatriz Arcoverde e a produção executiva é de Daniela Azevedo

A abertura acontece nesta quarta-feira (3), às 19h, com entrada gratuita.

Na ocasião, Oluyiá também lança o site oluyia.com.br, que reúne o resultado de sua pesquisa sobre indumentária negra em museus pernambucanos. A visitação ocorre de quarta a domingo, das 13h às 17h, até 28 de setembro.

Heranças e legados

Vestimenta do Movimento Negro Unificado, de 1981, integra a exposição 'Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memórias em Movimento', no Muafro - OLUYIÁ FRANÇA/DIVULGAÇÃO

A mostra estabelece um diálogo entre heranças familiares e o legado do movimento negro. Entre as peças expostas está uma bata de 1981, uma das primeiras vestimentas da Ala do Movimento Negro Unificado (MNU) para o desfile do Afoxé Ilê de África, organizado pelo mestre Zumbi Bahia.

A peça foi costurada por Amélia Gomes do Nascimento, tia e mãe de criação de Teresa França. Já o desenho "À de Xangô" foi idealizado por Jorge de Morais Barbosa, pai de Oluyiá.

Núcleos temáticos

A exposição é organizada em núcleos temáticos. O primeiro deles apresenta vídeos da pesquisa de Oluyiá sobre indumentária negra em museus de Pernambuco.

"É um espaço para compreender como as memórias, as histórias e as tradições visuais se entrelaçam ao meu trabalho, costurando passado, presente e futuro", afirma a pesquisadora.

Peças da exposição 'Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memórias em Movimento', do Muafro - OLUYIÁ FRANÇA/DIVULGAÇÃO Teresa França e Oluyiá França, mãe e filha, assinam a curadoria da exposição 'Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memórias em Movimento', no Muafro - UBIRA MACHADO/DIVULGAÇÃO

Em seguida, o visitante é convidado a refletir sobre a dimensão política da estética negra. As peças e imagens revelam que vestir-se também é um ato de afirmação e pertencimento. A narrativa ressalta a pluralidade de expressões que compõem o "estilo da luta" e sua relação com diferentes contextos do movimento negro.

No encerramento, a mostra propõe a participação ativa do público. Cada visitante poderá deixar sua marca em um mural coletivo, escrevendo ou desenhando memórias relacionadas ao vestir.

A exposição tem incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) por meio do edital Museus e Memória Social, do Governo de Pernambuco. Já a pesquisa foi desenvolvida com incentivo do Funcultura, do Governo de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição: Entre Linhas e Lutas: Indumentárias de Memórias em Movimento

Quando: Nesta quarta-feira (3), às 19h, com visitação de 4 a 28 de setembro, de quarta a domingo, das 13h às 17h

Onde: MuAfro (Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife)

Quando: Entrada gratuita