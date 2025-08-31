MARÉ – Mostra Ambiental de Cinema do Recife celebra 10 anos com programação gratuita; confira
Evento exibe longas e curtas nos cinemas do Parque, São Luiz e Fundação (Derby), além de realizar ações paralelas de formação de público
A MARÉ – Mostra Ambiental de Cinema do Recife completa 10 anos e realiza sua edição comemorativa desta terça-feira (2) até o domingo (7). O lançamento da plataforma Maré Play, que disponibilizará filmes online, ocorre já nesta segunda-feira (1º).
A programação presencial ocupará os cinemas do Parque, São Luiz e Fundação (Derby), além de chegar, pela quarta vez, a Fernando de Noronha e, pela segunda vez, à Cidade do Porto, em Portugal. Todas as sessões têm entrada gratuita.
A seleção de filmes contempla produções nacionais e internacionais que abordam temas como natureza, biodiversidade, povos originários, mudanças climáticas e conflitos socioambientais, além de ações paralelas.
Entre os destaques estão obras da cineasta Daniela Thomas e de novos talentos, como a jovem indígena paraibana Vanessa Kypá. O festival também traz estreias como "Lá no Alto", de Juliana Lima, e "Malunguinho na Mata é Reis", de Marcelo Pedroso e Dea Ferraz, além de longas como Lista de desejos para "Superagüi", de Pedro Giongo, vencedor da Mostra Aurora, em Tiradentes.
Homenagem
A abertura será realizada no Cineteatro do Parque, nesta terça-feira (2), com um tributo ao pensador quilombola Nêgo Bispo, falecido em 2023. Na ocasião, será exibido o filme Confluências, de Dácia Ibiapina, premiado no último Festival de Brasília. Joana Maria Bispo, filha de Nêgo Bispo, estará presente na sessão.
"Ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: ‘não há quem diga mais que a vida de um povo melhor que as suas cantigas, e não há pujança que expresse o seu povo melhor que as suas danças’. Então, é pela cultura que a gente mantém viva a nossa ancestralidade, que a gente conta a nossa história e que a gente se mobiliza", diz Nêgo Bispo.
A identidade visual desta edição é assinada por Daiara Tukano, artista internacional do povo Yepá Mahsã, da nação Tukano, no Alto Rio Negro.
Novidades
A edição comemorativa da MARÉ traz também um conjunto de ações paralelas voltadas para a formação de público. Entre elas estão as Oficinas ReciclAnima, conduzidas por Bruno Cabus em três unidades do Compaz, que apresentam a técnica de stop motion a crianças e jovens, estimulando criatividade e reciclagem.
A programação inclui ainda a estreia da sessão infantil Marezinha, com exibição do clássico Bambi em live action; a Exposição MARÉ, no Teatro do Parque, que reúne cartazes históricos do festival; e o lançamento de um catálogo inédito na Fundaj, com mapeamento e análise da produção de filmes ambientais em Pernambuco.
"Após todo esse tempo, continuamos firmes com nossa missão de transformar o cinema e o audiovisual em ferramenta potente de educação ambiental. Afinal, são 10 anos de cinema e meio ambiente", afirma o coordenador-geral da mostra, Rafael Buda.
Programação da MARÉ no Recife
Segunda-feira (1º/09)
Cinema Online
19h – Lançamento da plataforma MARÉ Play: 10 anos, 10 filmes
Terça-feira (02/09)
Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)
09h às 12h – Oficina 1: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Teatro do Parque
18h – Abertura da Exposição de Cartazes: MARÉ – 10 anos de cinema e meio ambiente
18h30 – Abertura oficial e homenagem a Nêgo Bispo
19h – Sessão de cinema
- Curta: Confluências (DF, 26’), de Dácia Ibiapina e Antonio Bispo dos Santos
- Longa: Lista de desejos para Superagüi (PR, 72’), de Pedro Giongo
Quarta-feira (03/09)
Compaz Ariano Suassuna (Bongi)
09h às 12h – Oficina 2: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Teatro do Parque
19h – Sessão de cinema
- Curta: Lá no Alto (PE, 25’), de Juliana Lima
- Longa: Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio) (PE, 77’), de Chia Beloto e Rui Mendonça
Quinta-feira (04/09)
Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)
09h às 12h – Oficina 3: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Fundaj – Cinema da Fundação (Derby)
18h30 – Lançamento do catálogo Cinema Ambiental Pernambucano: Narrativas Visuais e Transformação Social, de Ranielle Vital, Rafael Buda e Tiago Delácio
18h30 – Mostra Realidade Virtual (VR): Toré Virtual – Uxilnexa Dmanedwa (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger
19h – Sessão de cinema
- Curta: Cavaram uma cova no meu coração (AL, 24’), de Ulisses Arthur
- Longa: Rejeito (MG, 75’), de Pedro de Filippis
Sexta-feira (05/09)
Compaz Dom Helder Câmara (Joana Bezerra)
09h às 12h – Oficina 4: ReciclAnima
Facilitador: Bruno Cabús
Fundaj – Cinema da Fundação (Derby)
19h – Mostra Realidade Virtual (VR): Toré Virtual – Uxilnexa Dmanedwa (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger
19h – Sessão de cinema
- Curta: Malunguinho na mata é reis (PE, 26’), de Déa Ferraz e Marcelo Pedroso
- Longa: Utopia Tropical (RJ, 78’), de João Amorim
Sábado (06/09)
Cinema São Luiz
16h – Sessão de cinema
- Curta: O sonho de Anú (PB, 5’), de Vanessa Kypá
- Longa: Diamantes (MG, 77’), de Daniela Thomaz, Sandra Coverloni e Beto Amaral
Bodega do Véio – Recife Antigo
19h – MARÉ, a Festa
Manifesto artístico-cultural em defesa do meio ambiente
Domingo (07/09)
Cinema São Luiz
16h – Sessão infantil Marezinha
- Longa: Bambi, uma aventura na floresta (FRA, 85’), de Michel Fessler