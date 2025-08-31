MARÉ – Mostra Ambiental de Cinema do Recife celebra 10 anos com programação gratuita; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento exibe longas e curtas nos cinemas do Parque, São Luiz e Fundação (Derby), além de realizar ações paralelas de formação de público

A MARÉ – Mostra Ambiental de Cinema do Recife completa 10 anos e realiza sua edição comemorativa desta terça-feira (2) até o domingo (7). O lançamento da plataforma Maré Play, que disponibilizará filmes online, ocorre já nesta segunda-feira (1º).

A programação presencial ocupará os cinemas do Parque, São Luiz e Fundação (Derby), além de chegar, pela quarta vez, a Fernando de Noronha e, pela segunda vez, à Cidade do Porto, em Portugal. Todas as sessões têm entrada gratuita.

A seleção de filmes contempla produções nacionais e internacionais que abordam temas como natureza, biodiversidade, povos originários, mudanças climáticas e conflitos socioambientais, além de ações paralelas.

Entre os destaques estão obras da cineasta Daniela Thomas e de novos talentos, como a jovem indígena paraibana Vanessa Kypá. O festival também traz estreias como "Lá no Alto", de Juliana Lima, e "Malunguinho na Mata é Reis", de Marcelo Pedroso e Dea Ferraz, além de longas como Lista de desejos para "Superagüi", de Pedro Giongo, vencedor da Mostra Aurora, em Tiradentes.

Homenagem

Ne?go Bispo e Mestre das Vaquejadas Se?rgio Gomes - IVAN VIANA

A abertura será realizada no Cineteatro do Parque, nesta terça-feira (2), com um tributo ao pensador quilombola Nêgo Bispo, falecido em 2023. Na ocasião, será exibido o filme Confluências, de Dácia Ibiapina, premiado no último Festival de Brasília. Joana Maria Bispo, filha de Nêgo Bispo, estará presente na sessão.

"Ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: ‘não há quem diga mais que a vida de um povo melhor que as suas cantigas, e não há pujança que expresse o seu povo melhor que as suas danças’. Então, é pela cultura que a gente mantém viva a nossa ancestralidade, que a gente conta a nossa história e que a gente se mobiliza", diz Nêgo Bispo.

A identidade visual desta edição é assinada por Daiara Tukano, artista internacional do povo Yepá Mahsã, da nação Tukano, no Alto Rio Negro.

Novidades

A edição comemorativa da MARÉ traz também um conjunto de ações paralelas voltadas para a formação de público. Entre elas estão as Oficinas ReciclAnima, conduzidas por Bruno Cabus em três unidades do Compaz, que apresentam a técnica de stop motion a crianças e jovens, estimulando criatividade e reciclagem.

A programação inclui ainda a estreia da sessão infantil Marezinha, com exibição do clássico Bambi em live action; a Exposição MARÉ, no Teatro do Parque, que reúne cartazes históricos do festival; e o lançamento de um catálogo inédito na Fundaj, com mapeamento e análise da produção de filmes ambientais em Pernambuco.

"Após todo esse tempo, continuamos firmes com nossa missão de transformar o cinema e o audiovisual em ferramenta potente de educação ambiental. Afinal, são 10 anos de cinema e meio ambiente", afirma o coordenador-geral da mostra, Rafael Buda.

Programação da MARÉ no Recife

Segunda-feira (1º/09)

Cinema Online

19h – Lançamento da plataforma MARÉ Play: 10 anos, 10 filmes

Terça-feira (02/09)



Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

09h às 12h – Oficina 1: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Teatro do Parque

18h – Abertura da Exposição de Cartazes: MARÉ – 10 anos de cinema e meio ambiente

18h30 – Abertura oficial e homenagem a Nêgo Bispo

19h – Sessão de cinema

Curta: Confluências (DF, 26’), de Dácia Ibiapina e Antonio Bispo dos Santos

Longa: Lista de desejos para Superagüi (PR, 72’), de Pedro Giongo

Quarta-feira (03/09)



Compaz Ariano Suassuna (Bongi)

09h às 12h – Oficina 2: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Teatro do Parque

19h – Sessão de cinema

Curta: Lá no Alto (PE, 25’), de Juliana Lima

Longa: Estação Janga-Lua (O Segundo Mundo do Rádio) (PE, 77’), de Chia Beloto e Rui Mendonça

Quinta-feira (04/09)



Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

09h às 12h – Oficina 3: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Fundaj – Cinema da Fundação (Derby)

18h30 – Lançamento do catálogo Cinema Ambiental Pernambucano: Narrativas Visuais e Transformação Social, de Ranielle Vital, Rafael Buda e Tiago Delácio

18h30 – Mostra Realidade Virtual (VR): Toré Virtual – Uxilnexa Dmanedwa (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger

19h – Sessão de cinema

Curta: Cavaram uma cova no meu coração (AL, 24’), de Ulisses Arthur

Longa: Rejeito (MG, 75’), de Pedro de Filippis

Sexta-feira (05/09)



Compaz Dom Helder Câmara (Joana Bezerra)

09h às 12h – Oficina 4: ReciclAnima

Facilitador: Bruno Cabús

Fundaj – Cinema da Fundação (Derby)

19h – Mostra Realidade Virtual (VR): Toré Virtual – Uxilnexa Dmanedwa (PE, 9’), de Hugo Fulni-ô e Carol Berger

19h – Sessão de cinema

Curta: Malunguinho na mata é reis (PE, 26’), de Déa Ferraz e Marcelo Pedroso

Longa: Utopia Tropical (RJ, 78’), de João Amorim

Sábado (06/09)



Cinema São Luiz

16h – Sessão de cinema

Curta: O sonho de Anú (PB, 5’), de Vanessa Kypá

Longa: Diamantes (MG, 77’), de Daniela Thomaz, Sandra Coverloni e Beto Amaral

Bodega do Véio – Recife Antigo

19h – MARÉ, a Festa

Manifesto artístico-cultural em defesa do meio ambiente

Domingo (07/09)



Cinema São Luiz

16h – Sessão infantil Marezinha

Longa: Bambi, uma aventura na floresta (FRA, 85’), de Michel Fessler

