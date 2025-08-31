5 filmes que estreiam em setembro para assistir nos cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se prepare para comprar a pipoca e não perca os filmes que estreiam em setembro no cinema, vai ser um mês de diversão garantida nas telas.

Setembro chegou repleto de novidades para os amantes do cinema. A programação desse mês promete agradar a todos os gostos: dos fãs de terror e suspense psicológico até aqueles que preferem animações épicas, dramas históricos e comédias leves.

É um mês em que grandes estreias se encontram, oferecendo tanto franquias de sucesso já consolidadas quanto produções inéditas cheias de expectativa.

Entre os lançamentos, separamos seis filmes que chamam a atenção pelo potencial de público e pela diversidade de gêneros. Confira mais detalhes de cada estreia.

5 filmes que vão estrear em setembro nos cinemas

1. Invocação do Mal 4: O Último Ritual

O quarto filme da famosa franquia de terror chega aos cinemas para encerrar a saga dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

Em Invocação do Mal 4, o casal enfrenta um de seus casos mais sombrios: a possessão da família Smurl. A proposta é trazer uma narrativa ainda mais intensa, com cenas assustadoras e emocionais, reforçando o vínculo entre o terror sobrenatural e o drama humano.

Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam aos papéis principais, garantindo continuidade ao universo construído ao longo da última década.

Sinopse: Ed e Lorraine investigam a possessão da família Smurl em um dos casos mais perturbadores de suas carreiras.

Ed e Lorraine investigam a possessão da família Smurl em um dos casos mais perturbadores de suas carreiras. Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga e Sterling Jerins. Direção de Michael Chaves.

Patrick Wilson, Vera Farmiga e Sterling Jerins. Direção de Michael Chaves. Estreia: 4 de setembro de 2025.

2. Demon Slayer: Castelo Infinito

Uma das animações mais aguardadas do ano, Demon Slayer: Castelo Infinito dá início à adaptação do arco final do famoso mangá.

O filme traz batalhas épicas entre os Caçadores de Demônios e Muzan Kibutsuji, em uma trama intensa que mistura ação, emoção e um espetáculo visual impressionante.

A produção do estúdio Ufotable mantém a qualidade que consagrou o anime, com cenas fluidas, trilha sonora envolvente e profundidade emocional. É uma experiência cinematográfica que deve agradar tanto fãs de longa data quanto novos espectadores curiosos.

Sinopse: Tanjiro e seus companheiros enfrentam Muzan Kibutsuji no Castelo Infinito, em batalhas decisivas para o destino da humanidade.

Tanjiro e seus companheiros enfrentam Muzan Kibutsuji no Castelo Infinito, em batalhas decisivas para o destino da humanidade. Elenco: Vozes originais de Natsuki Hanae, Akari Kitô e Hiro Shimono.

Vozes originais de Natsuki Hanae, Akari Kitô e Hiro Shimono. Estreia: 11 de setembro de 2025.

3. A Sogra Perfeita 2

Após o sucesso da primeira comédia, A Sogra Perfeita 2 retorna aos cinemas com ainda mais humor e situações inusitadas.

A trama acompanha Neide, personagem de Cacau Protásio, em novas aventuras familiares que exploram as diferenças geracionais, as expectativas maternas e, claro, muitos conflitos engraçados com os filhos e noras.

Com uma narrativa leve e acessível, o longa aposta no carisma dos personagens para arrancar gargalhadas do público. Além disso, reflete sobre temas como convivência, aceitação e os limites da interferência familiar de forma descontraída.

Sinopse: Neide se envolve em novas confusões familiares, equilibrando sua vida pessoal com os desafios de ser “a sogra perfeita”.

Neide se envolve em novas confusões familiares, equilibrando sua vida pessoal com os desafios de ser “a sogra perfeita”. Elenco: Cacau Protásio, Luís Miranda, Maria Bopp, Ricardo Pereira.

Cacau Protásio, Luís Miranda, Maria Bopp, Ricardo Pereira. Estreia: 11 de setembro de 2025.

4. A Grande Viagem da Sua Vida

Com um título sugestivo, o filme promete emocionar o público com uma narrativa inspiradora sobre autodescoberta e transformação.

Em "A Grande Viagem da Sua Vida" acompanhamos a trajetória de personagens que embarcam em uma viagem decisiva, capaz de mudar completamente suas perspectivas de vida.

A expectativa é de uma obra voltada ao público que busca uma experiência reflexiva, carregada de emoção e mensagens positivas. É uma opção perfeita para quem gosta de histórias de superação e novos começos.

Sinopse: A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.

A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta. Elenco: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Calaham Skogman

Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Calaham Skogman Estreia: 18 de setembro de 2025.

5. Animais Perigosos

A produção promete trazer suspense e adrenalina em torno da interação entre seres humanos e animais selvagens.

Animais Perigosos traz uma narrativa tensa, envolvendo sobrevivência em ambientes hostis e ameaças inesperadas.

Esse tipo de proposta costuma atrair fãs de thrillers, em que a natureza se transforma no grande antagonista da história. O filme promete ir um pouco além do que se imagina para esse tipo trama e deve oferecer cenas de impacto e momentos de grande tensão no cinema.