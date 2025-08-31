fechar
5 filmes que estreiam em setembro para assistir nos cinemas

Se prepare para comprar a pipoca e não perca os filmes que estreiam em setembro no cinema, vai ser um mês de diversão garantida nas telas.

Por Eduarda Barreto Publicado em 31/08/2025 às 13:06
Imagem do filme "Demon Slayer: Castelo Infinito"
Imagem do filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" - Divulgação/Ufotable

Setembro chegou repleto de novidades para os amantes do cinema. A programação desse mês promete agradar a todos os gostos: dos fãs de terror e suspense psicológico até aqueles que preferem animações épicas, dramas históricos e comédias leves.

É um mês em que grandes estreias se encontram, oferecendo tanto franquias de sucesso já consolidadas quanto produções inéditas cheias de expectativa.

Entre os lançamentos, separamos seis filmes que chamam a atenção pelo potencial de público e pela diversidade de gêneros. Confira mais detalhes de cada estreia.

5 filmes que vão estrear em setembro nos cinemas

1. Invocação do Mal 4: O Último Ritual

O quarto filme da famosa franquia de terror chega aos cinemas para encerrar a saga dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

Em Invocação do Mal 4, o casal enfrenta um de seus casos mais sombrios: a possessão da família Smurl. A proposta é trazer uma narrativa ainda mais intensa, com cenas assustadoras e emocionais, reforçando o vínculo entre o terror sobrenatural e o drama humano.

Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam aos papéis principais, garantindo continuidade ao universo construído ao longo da última década.

  • Sinopse: Ed e Lorraine investigam a possessão da família Smurl em um dos casos mais perturbadores de suas carreiras.
  • Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga e Sterling Jerins. Direção de Michael Chaves.
  • Estreia: 4 de setembro de 2025.

2. Demon Slayer: Castelo Infinito

Uma das animações mais aguardadas do ano, Demon Slayer: Castelo Infinito dá início à adaptação do arco final do famoso mangá.

O filme traz batalhas épicas entre os Caçadores de Demônios e Muzan Kibutsuji, em uma trama intensa que mistura ação, emoção e um espetáculo visual impressionante.

A produção do estúdio Ufotable mantém a qualidade que consagrou o anime, com cenas fluidas, trilha sonora envolvente e profundidade emocional. É uma experiência cinematográfica que deve agradar tanto fãs de longa data quanto novos espectadores curiosos.

  • Sinopse: Tanjiro e seus companheiros enfrentam Muzan Kibutsuji no Castelo Infinito, em batalhas decisivas para o destino da humanidade.
  • Elenco: Vozes originais de Natsuki Hanae, Akari Kitô e Hiro Shimono.
  • Estreia: 11 de setembro de 2025.

3. A Sogra Perfeita 2

Após o sucesso da primeira comédia, A Sogra Perfeita 2 retorna aos cinemas com ainda mais humor e situações inusitadas.

A trama acompanha Neide, personagem de Cacau Protásio, em novas aventuras familiares que exploram as diferenças geracionais, as expectativas maternas e, claro, muitos conflitos engraçados com os filhos e noras.

Com uma narrativa leve e acessível, o longa aposta no carisma dos personagens para arrancar gargalhadas do público. Além disso, reflete sobre temas como convivência, aceitação e os limites da interferência familiar de forma descontraída.

  • Sinopse: Neide se envolve em novas confusões familiares, equilibrando sua vida pessoal com os desafios de ser “a sogra perfeita”.
  • Elenco: Cacau Protásio, Luís Miranda, Maria Bopp, Ricardo Pereira.
  • Estreia: 11 de setembro de 2025.

4. A Grande Viagem da Sua Vida

Com um título sugestivo, o filme promete emocionar o público com uma narrativa inspiradora sobre autodescoberta e transformação.

Em "A Grande Viagem da Sua Vida" acompanhamos a trajetória de personagens que embarcam em uma viagem decisiva, capaz de mudar completamente suas perspectivas de vida.

A expectativa é de uma obra voltada ao público que busca uma experiência reflexiva, carregada de emoção e mensagens positivas. É uma opção perfeita para quem gosta de histórias de superação e novos começos.

  • Sinopse: A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta. 
  • Elenco: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Calaham Skogman
  • Estreia: 18 de setembro de 2025.

5. Animais Perigosos

A produção promete trazer suspense e adrenalina em torno da interação entre seres humanos e animais selvagens.

Animais Perigosos traz uma narrativa tensa, envolvendo sobrevivência em ambientes hostis e ameaças inesperadas.

Esse tipo de proposta costuma atrair fãs de thrillers, em que a natureza se transforma no grande antagonista da história. O filme promete ir um pouco além do que se imagina para esse tipo trama e deve oferecer cenas de impacto e momentos de grande tensão no cinema.

  • Sinopse: Thriller que explora a relação entre humanos e animais selvagens em situações de perigo.
  • Elenco: Hassie Harrison, Jai Courtney, Joshua Heuston, Ella Newton.
  • Estreia: 18 setembro de 2025 (data a definir).

