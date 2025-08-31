5 filmes que estreiam em setembro para assistir nos cinemas
Se prepare para comprar a pipoca e não perca os filmes que estreiam em setembro no cinema, vai ser um mês de diversão garantida nas telas.
Setembro chegou repleto de novidades para os amantes do cinema. A programação desse mês promete agradar a todos os gostos: dos fãs de terror e suspense psicológico até aqueles que preferem animações épicas, dramas históricos e comédias leves.
É um mês em que grandes estreias se encontram, oferecendo tanto franquias de sucesso já consolidadas quanto produções inéditas cheias de expectativa.
Entre os lançamentos, separamos seis filmes que chamam a atenção pelo potencial de público e pela diversidade de gêneros. Confira mais detalhes de cada estreia.
5 filmes que vão estrear em setembro nos cinemas
1. Invocação do Mal 4: O Último Ritual
O quarto filme da famosa franquia de terror chega aos cinemas para encerrar a saga dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.
Em Invocação do Mal 4, o casal enfrenta um de seus casos mais sombrios: a possessão da família Smurl. A proposta é trazer uma narrativa ainda mais intensa, com cenas assustadoras e emocionais, reforçando o vínculo entre o terror sobrenatural e o drama humano.
Patrick Wilson e Vera Farmiga retornam aos papéis principais, garantindo continuidade ao universo construído ao longo da última década.
- Sinopse: Ed e Lorraine investigam a possessão da família Smurl em um dos casos mais perturbadores de suas carreiras.
- Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga e Sterling Jerins. Direção de Michael Chaves.
- Estreia: 4 de setembro de 2025.
2. Demon Slayer: Castelo Infinito
Uma das animações mais aguardadas do ano, Demon Slayer: Castelo Infinito dá início à adaptação do arco final do famoso mangá.
O filme traz batalhas épicas entre os Caçadores de Demônios e Muzan Kibutsuji, em uma trama intensa que mistura ação, emoção e um espetáculo visual impressionante.
A produção do estúdio Ufotable mantém a qualidade que consagrou o anime, com cenas fluidas, trilha sonora envolvente e profundidade emocional. É uma experiência cinematográfica que deve agradar tanto fãs de longa data quanto novos espectadores curiosos.
- Sinopse: Tanjiro e seus companheiros enfrentam Muzan Kibutsuji no Castelo Infinito, em batalhas decisivas para o destino da humanidade.
- Elenco: Vozes originais de Natsuki Hanae, Akari Kitô e Hiro Shimono.
- Estreia: 11 de setembro de 2025.
3. A Sogra Perfeita 2
Após o sucesso da primeira comédia, A Sogra Perfeita 2 retorna aos cinemas com ainda mais humor e situações inusitadas.
A trama acompanha Neide, personagem de Cacau Protásio, em novas aventuras familiares que exploram as diferenças geracionais, as expectativas maternas e, claro, muitos conflitos engraçados com os filhos e noras.
Com uma narrativa leve e acessível, o longa aposta no carisma dos personagens para arrancar gargalhadas do público. Além disso, reflete sobre temas como convivência, aceitação e os limites da interferência familiar de forma descontraída.
- Sinopse: Neide se envolve em novas confusões familiares, equilibrando sua vida pessoal com os desafios de ser “a sogra perfeita”.
- Elenco: Cacau Protásio, Luís Miranda, Maria Bopp, Ricardo Pereira.
- Estreia: 11 de setembro de 2025.
4. A Grande Viagem da Sua Vida
Com um título sugestivo, o filme promete emocionar o público com uma narrativa inspiradora sobre autodescoberta e transformação.
Em "A Grande Viagem da Sua Vida" acompanhamos a trajetória de personagens que embarcam em uma viagem decisiva, capaz de mudar completamente suas perspectivas de vida.
A expectativa é de uma obra voltada ao público que busca uma experiência reflexiva, carregada de emoção e mensagens positivas. É uma opção perfeita para quem gosta de histórias de superação e novos começos.
- Sinopse: A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.
- Elenco: Margot Robbie, Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Calaham Skogman
- Estreia: 18 de setembro de 2025.
5. Animais Perigosos
A produção promete trazer suspense e adrenalina em torno da interação entre seres humanos e animais selvagens.
Animais Perigosos traz uma narrativa tensa, envolvendo sobrevivência em ambientes hostis e ameaças inesperadas.
Esse tipo de proposta costuma atrair fãs de thrillers, em que a natureza se transforma no grande antagonista da história. O filme promete ir um pouco além do que se imagina para esse tipo trama e deve oferecer cenas de impacto e momentos de grande tensão no cinema.
- Sinopse: Thriller que explora a relação entre humanos e animais selvagens em situações de perigo.
- Elenco: Hassie Harrison, Jai Courtney, Joshua Heuston, Ella Newton.
- Estreia: 18 setembro de 2025 (data a definir).