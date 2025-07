5 séries imperdíveis para quem ama e acompanha The Rookie

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você é fã de The Rookie, confira séries com ação, drama policial e personagens cativantes que vão conquistar seu coração e prender sua atenção.

Se você é fã de The Rookie, com certeza adora boas histórias policiais, personagens cativantes, pitadas de humor em meio à ação e tramas cheias de reviravoltas.

Estrelada por Nathan Fillion, a série conquistou o público ao equilibrar drama policial, momentos leves e desenvolvimento profundo dos personagens, tudo sob a perspectiva incomum de um novato da polícia com mais de 40 anos.

Mas se você já maratonou todos os episódios disponíveis e está em busca de algo com energia semelhante, temos a seleção perfeita.

Confira 5 séries que vão conquistar quem já é fã de The Rookie, seja pelo clima de equipe, pelas investigações inteligentes ou pelo carisma dos protagonistas.

5 séries para quem ama The Rookie maratonar

1. Brooklyn Nine-Nine

Se você curte o ambiente de delegacia e as dinâmicas entre policiais, mas também valoriza o humor, Brooklyn Nine-Nine é uma excelente pedida.

A série acompanha o dia a dia de um grupo de detetives no fictício 99º distrito da polícia de Nova York, liderados pelo hilário detetive Jake Peralta (Andy Samberg) e pelo capitão Raymond Holt (Andre Braugher).

Apesar do tom cômico, a série acerta ao trazer temas sociais relevantes, como racismo institucional, identidade de gênero e ética policial — tudo isso com leveza e empatia.

A relação entre colegas e o senso de equipe lembram bastante o núcleo central de The Rookie, especialmente nas interações mais descontraídas entre os personagens.

Duração: 8 temporadas.

8 temporadas. Onde assistir: Netflix.

2. The Mentalist

Se o que mais te atrai em The Rookie são as investigações inteligentes e o carisma dos protagonistas, The Mentalist merece um lugar na sua lista.

A série gira em torno de Patrick Jane (Simon Baker), um ex-médium que passa a colaborar com a polícia após um trauma pessoal, usando suas habilidades de observação para solucionar crimes complexos.

Assim como Nolan, Patrick Jane é um outsider no sistema policial tradicional, o que gera atritos, surpresas e crescimento ao longo da série.

Os episódios trazem mistérios instigantes e personagens bem construídos, com um ritmo envolvente e emocionalmente denso.

Duração: 7 temporadas.

7 temporadas. Onde assistir: HBO Max, Prime Video.

3. 9-1-1

Criada por Ryan Murphy, 9-1-1 traz uma perspectiva diferente da rotina de emergência: a série acompanha bombeiros, paramédicos, policiais e atendentes do serviço 911 enquanto lidam com situações extremas e dramas pessoais intensos.

A cada episódio, o público acompanha chamadas de emergência que exigem respostas rápidas e decisões de vida ou morte, um formato que lembra a imprevisibilidade e o dinamismo de The Rookie.

Além disso, 9-1-1 investe bastante no desenvolvimento dos personagens, mostrando como o trabalho impacta suas vidas fora do uniforme.

Duração: 8 temporadas.

8 temporadas. Onde assistir: Disney+.

4. Castle

Se você gostou do tom leve, carismático e investigativo de The Rookie, vai adorar Castle, especialmente porque ela também é estrelada por Nathan Fillion.

Aqui, ele interpreta Richard Castle, um escritor de romances policiais que passa a acompanhar a detetive Kate Beckett (Stana Katic) nas investigações para buscar inspiração.

Com química entre os protagonistas, humor inteligente e tramas policiais bem construídas, Castle tem um estilo procedural semelhante ao de The Rookie, com um equilíbrio entre casos da semana e um arco maior envolvendo os personagens.

Duração: 8 temporadas.

8 temporadas. Onde assistir: Disney+.

5. Criminal Minds

Para quem gosta do lado mais psicológico e denso das investigações, Criminal Minds oferece uma abordagem diferente, porém igualmente fascinante.

A série segue a Unidade de Análise Comportamental do FBI, especializada em traçar perfis de criminosos para capturá-los antes que cometam novos crimes.

Diferente do tom mais leve de The Rookie, Criminal Minds é mais sombrio e introspectivo, mas pode agradar quem se interessa pelo funcionamento da mente criminosa, pelo trabalho em equipe e pelas estratégias investigativas.

Assim como Nolan e sua equipe, os agentes da BAU têm seus próprios traumas e aprendizados, o que torna os episódios intensos e emocionalmente profundos.

Duração: 18 temporadas.

18 temporadas. Onde assistir: Disney+.



