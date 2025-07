Investigação, suspense e vício: séries que te prendem no primeiro crime

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Algumas séries não esperam o segundo episódio para fisgar o público — o crime acontece logo de cara, e você já se vê envolvido num emaranhado de pistas, suspeitos e reviravoltas.

Se você ama narrativas que começam com um crime chocante e te fazem virar detetive do sofá, essa lista é pra você. Prepare o café, porque o botão de "próximo episódio" vai ser difícil de resistir.

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

1. The Fall (Netflix)



Com Gillian Anderson (de Arquivo X) e Jamie Dornan (de Cinquenta Tons), a série já entrega o assassino logo de cara — mas o que prende é o jogo psicológico entre detetive e criminoso. Tenso, inteligente e instigante.

2. Broadchurch (Prime Vídeo)



Um menino é encontrado morto numa cidade litorânea aparentemente pacata. A investigação revela segredos perturbadores e transforma a vida de todos. A ambientação sombria e a química entre os detetives são pontos altos.

3. Mindhunter (Netflix)



Baseada em fatos reais, mostra os primeiros passos do FBI no estudo de serial killers. Não tem “caso da semana”, mas a tensão psicológica é tão densa que cada conversa com um assassino parece uma cena de ação.

4. Marcella (Netflix)



Detetive instável, memórias apagadas e um assassino à solta: a protagonista é tão misteriosa quanto o caso que investiga. Um thriller britânico com camadas e mais camadas de suspeita.

5. The Sinner (Netflix)



Uma mulher comete um crime brutal aparentemente sem motivo. O que leva alguém a fazer isso? A cada temporada, a série explora diferentes personagens e crimes, sempre com um clima pesado e intrigante.

6. Criminal: Reino Unido (Netflix)



Cada episódio se passa inteiramente numa sala de interrogatório. Pode parecer simples, mas o roteiro afiado e as atuações intensas criam tensão como poucas séries conseguem.

Se você gosta de tramas densas, investigações complexas e revelações chocantes, essas séries vão te conquistar no primeiro crime — e só soltam quando o mistério acaba. E mesmo assim… você ainda vai pensar no caso depois de terminar.