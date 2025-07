Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A gente sempre começa com a melhor das intenções: “só um episódio e vou dormir cedo hoje”. Mas bastam vinte, trinta ou quarenta minutos para você se ver completamente envolvido na trama, a ponto de perder a noção do tempo.

Quando percebe, já está na quarta temporada, emocionado(a), e mandando recomendações no grupo da família.

Se você adora uma série que te prende de jeito, aqui estão 8 produções que dominam a arte da maratona inesperada. Começa leve, mas vai por mim: o apego é real.

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix

Séries que começam com um episódio… e viram vício declarado

1. The Night Agent (Netflix)



É daquelas séries que você dá play achando que vai ver mais do mesmo... e no fim está sem fôlego, pulando abertura de episódio em episódio. Suspense político com ritmo acelerado e viradas certeiras.

2. Ginny & Georgia (Netflix)



Mistura drama adolescente, segredos de família, traumas e humor ácido. O primeiro episódio já entrega tensão e identidade — difícil não querer saber tudo sobre essas duas.

3. Heartstopper (Netflix)



Parece mais uma série teen leve e fofa — e até é. Mas a forma como trata afeto, descoberta e aceitação é tão sensível que você simplesmente não consegue largar.

4. The Bear (Disney+)



A rotina de uma cozinha caótica vira palco de emoções reais e humanas. Começa tensa, mas se transforma num vício por performance, roteiro e ritmo. Um episódio é só a entrada.

5. Only Murders in the Building (Disney+)



Um trio improvável, um crime misterioso e muito carisma. É engraçada, curiosa e viciante. Termina um episódio já querendo o próximo.

6. Round 6 (Netflix)



A proposta já chama atenção, mas o que prende mesmo é o ritmo viciante e o suspense crescente. Cada episódio parece um desafio de autocontrole para não ir direto pro próximo.

7. The Diplomat (Netflix)



Drama político com boas doses de tensão, diálogos afiados e uma protagonista carismática. O gancho no fim de cada episódio é praticamente um convite à maratona.

8. Stranger Things (Netflix)



Mesmo que você ache que já conhece, vale lembrar: o primeiro episódio já te joga num clima de mistério e nostalgia irresistível. E o resto... é vício puro.

Então, da próxima vez que disser “só um episódio”, esteja avisado: essas séries não sabem brincar!