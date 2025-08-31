fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/08/2025 às 8:22
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (01), às 22h45, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme A Baleia.

Ficha Técnica:

A Baleia
Título Original: The Whale
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2022
Diretor: Darren Aronofsky
Elenco: Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sadie Sink, Brendan Fraser
Classe: Drama

Sinopse:

Um professor de inglês recluso e com obesidade mórbida tenta se reconectar com sua filha adolescente distante.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags