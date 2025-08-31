fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 31/08/2025 às 8:32
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Nesta segunda-feira (01), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Jogada Certa.

Ficha Técnica:

Jogada Certa
Título Original: Just Wright
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2010
Diretor: Sanaa Hamri
Elenco: Queen Latifah, Paula Patton, James Pickens Jr, Phylicia Rashad, Pam Grier, Common
Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

Fisioterapeuta se apaixona por astro do basquete, só que ele já foi fisgado por uma interesseira. Mas tudo muda após ele sofrer um acidente nas quadras.

