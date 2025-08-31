Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (01), às 15h45, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Jogada Certa.

Ficha Técnica:

Jogada Certa

Título Original: Just Wright

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Sanaa Hamri

Elenco: Queen Latifah, Paula Patton, James Pickens Jr, Phylicia Rashad, Pam Grier, Common

Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

Fisioterapeuta se apaixona por astro do basquete, só que ele já foi fisgado por uma interesseira. Mas tudo muda após ele sofrer um acidente nas quadras.

