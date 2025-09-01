18º Festival Internacional Cena CumpliCidades acontece em setembro em Pernambuco
Evento reúne 22 espetáculos de dança, teatro e música em Recife, Olinda e Fernando de Noronha, com companhias do Brasil, França e Suíça
O Festival Internacional Cena CumpliCidades atinge a maioridade celebrando as artes cênicas como espaço de encontro, diversidade e diálogo entre culturas. Sua 18ª edição, entre os dias 4 e 28 de setembro, oferece 27 sessões de 22 espetáculos, reunindo companhias nacionais e internacionais de dança, teatro e música.
Além de ocupar emblemáticos teatros do Recife (Santa Isabel, Parque, Hermilo Borba Filho, Apolo e Luiz Mendonça), as apresentações se estendem para além da capital, chegando ao Museu de Arte Sacra de Pernambuco, em Olinda. Pela primeira vez, a ilha de Fernando de Noronha recebe o Festival Internacional Cena Noronha, com oito produções em cartaz de 5 a 10 de setembro.
Programação e atrações
O público assistirá a obras de artistas de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de companhias convidadas da França e Suíça. Parte das atrações terá entrada gratuita. Ingressos pagos variam de R$ 20 a R$ 40, com direito à meia-entrada.
Noite de abertura
Integrando a Temporada França-Brasil 2025, a abertura ocorre em 4 de setembro, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, com a francesa Cia Malka no espetáculo "Até Aqui Tudo Bem", resultado de residência artística iniciada em 2024. A abertura conta também com "Danças do Carnaval do Recife", do Grupo de Dança da UFPE - LEED.
Dança
Dentre as atrações de dança, destacam-se: “Mouras” (Impacto FM, PE), “Se Eu Fosse Eu” (Luna Padilha, PE), além de produções do Rio de Janeiro e França, como “Trupe”, “De Bach a Nirvana”, “Carlota Focus Dança Piazzolla” e “Chenn”, “Mes Horizons” e “Frida Kahlo”.
Teatro
A programação teatral inclui “Se Eu Fosse Malcolm” (Eron Villar e DJ Vibra, PE) e “Contando Histórias” (Integrarte, PE).
Música
O intercâmbio cultural Brasil-França também ocorre na música, com shows de YLA + Jeff, Banda Chanfrê e Neris Rodrigues, mesclando ritmos pernambucanos, jazz e influências internacionais.
Formação
O festival oferece workshops de dança contemporânea, danças urbanas e teatro musical, além da Mostra Coreografias Cena, promovendo espaço para artistas emergentes.
Serviço
18º Festival Internacional Cena CumpliCidades
Data: 4 a 28 de setembro de 2025
Locais: Teatros Santa Isabel, Parque, Hermilo Borba Filho, Apolo e Luiz Mendonça (Recife) e Museu de Arte Sacra (Olinda)
Ingressos: de R$ 20 a R$ 40, com sessões gratuitas
Programação e ingressos: cenacumplicidades.com
Mais informações: @ccumplicidades
Programação completa
- 04.09 - 19h, Teatro de Santa Isabel: Até Aqui Tudo Bem – Cia Malka (França) + Danças do Carnaval de Recife (UFPE)
- 05.09 - 19h, Teatro de Santa Isabel: Tudo Acontece na Bahia – Subitus Company (PE)
- 05.09 - 19h, Teatro Hermilo: Gabri[Elas] – Coletivo Mulheres da Vida (SP)
- 06.09 - 19h, Teatro de Santa Isabel: Ne Me Jugez Pas & Scape – Marcelos Move Dance School (Suíça/Brasil)
- 06.09 - 19h, Teatro Hermilo: Primavera Cega – Igor Iatcekiw (SP)
- 10.09 - 19h, Teatro Apolo: Se Eu Fosse Malcolm? – Eron Villar e DJ Vibra (Recife)
- 11.09 - 18h, Teatro Apolo: Mouras – Impacto FM (Recife)
- 11.09 - 20h, Teatro Hermilo: Chenn / Frida Danse | A Coluna Quebrada / Mes Horizons – Touka Danses (França)
- 12.09 - 19h, Teatro Apolo: Se Eu Fosse Eu – Luna Padilha e convidados (Recife)
- 13.09 - 18h, Teatro Apolo: Contando Histórias – Integrarte (Recife)
- 14.09 - 16h, Museu de Arte Sacra, Olinda: Balancê Antropofágico – YLA + Jeff (França/Brasil)
- 17 a 21.09, Teatro de Santa Isabel: Mostra de Coreografias Cena
- 19.09 - 20h, Teatro do Parque: Músicas do Mundo – Neris Rodrigues (PE)
- 20.09 - 20h, Teatro do Parque: Banda Chanfrê (França/Brasil)
- 24.09 - 19h, Centro de Artes e Comunicação: Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)
- 26.09 - 20h, Teatro Luiz Mendonça: De Bach a Nirvana – Focus Cia de Dança (RJ)
- 27.09 - 20h, Teatro Luiz Mendonça: Carlota: Focus Dança Piazzolla – Focus Cia de Dança (RJ)
- 28.09 - 11h30, Parque da Jaqueira: Trupe – Focus Cia de Dança (RJ)