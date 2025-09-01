Sport: 1 vitória em 20 jogos na Série A 2025! Números apontam queda iminente
Cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) explicam porque o rebaixamento é quase certo
A derrota para o Vasco na Ilha do Retiro não foi apenas mais um revés. Para o Sport, o placar foi outra confirmação de que o rebaixamento na Série A é uma realidade mais próxima.
As esperanças de permanência na elite do futebol brasileiro se esvaem. Os números reforçam o cenário de pessimismo que tomou conta da torcida rubro-negra na competição nacional.
A matemática cruel: Chances de rebaixamento do Sport
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que se especializa em monitorar as chances dos times, a situação do Leão é crítica.
O número reflete a posição do clube na classificação, 20° colocado com 10 pontos. O Rubro-negro tem uma vitória em 20 partidas disputadas (ganhou do Grêmio por 1 a 0).
- 16° Santos - 22 pontos
- 17° Vitória - 22 pontos
- 18° Juventude - 21 pontos
- 19° Fortaleza - 15 pontos
- 20° Sport - 10 pontos
Após o resultado negativo pela 22ª rodada, apesar de ter dois jogos a menos (contra Flamengo e Atlético-MG), a probabilidade de ser rebaixado para Série B de 2026 é de 95,4%. É o time com maior risco no momento.
- Sport - 95,4%
- Fortaleza - 85,4%
- Juventude - 43,6%
- Vitória - 40,3%
- Vasco da Gama - 36%
Pontuação média para sair da zona de rebaixamento:
Em termos de probabilidades, o rebaixamento é um cenário de "quase certeza". A equipe precisa de um verdadeiro milagre para escapar da degola. A média atual está em 45 pontos.
- 49 pontos - 0.000%
- 48 pontos - 0.003%
- 47 pontos - 0,027%
- 46 pontos - 0,193%
- 45 pontos - 0,971%