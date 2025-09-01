fechar
Sport | Notícia

Sport: 1 vitória em 20 jogos na Série A 2025! Números apontam queda iminente

Cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) explicam porque o rebaixamento é quase certo

Por Robert Sarmento Publicado em 01/09/2025 às 9:15 | Atualizado em 01/09/2025 às 10:43
Time titular do Sport contra o Vasco da Gama
Time titular do Sport contra o Vasco da Gama - Paulo Paiva/Sport

A derrota para o Vasco na Ilha do Retiro não foi apenas mais um revés. Para o Sport, o placar foi outra confirmação de que o rebaixamento na Série A é uma realidade mais próxima.

As esperanças de permanência na elite do futebol brasileiro se esvaem. Os números reforçam o cenário de pessimismo que tomou conta da torcida rubro-negra na competição nacional.

A matemática cruel: Chances de rebaixamento do Sport

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que se especializa em monitorar as chances dos times, a situação do Leão é crítica.

O número reflete a posição do clube na classificação, 20° colocado com 10 pontos. O Rubro-negro tem uma vitória em 20 partidas disputadas (ganhou do Grêmio por 1 a 0).

  • 16° Santos - 22 pontos
  • 17° Vitória - 22 pontos
  • 18° Juventude - 21 pontos
  • 19° Fortaleza - 15 pontos
  • 20° Sport - 10 pontos

Após o resultado negativo pela 22ª rodada, apesar de ter dois jogos a menos (contra Flamengo e Atlético-MG), a probabilidade de ser rebaixado para Série B de 2026 é de 95,4%. É o time com maior risco no momento.

  • Sport - 95,4%
  • Fortaleza - 85,4%
  • Juventude - 43,6%
  • Vitória - 40,3%
  • Vasco da Gama - 36%

Pontuação média para sair da zona de rebaixamento:

Em termos de probabilidades, o rebaixamento é um cenário de "quase certeza". A equipe precisa de um verdadeiro milagre para escapar da degola. A média atual está em 45 pontos.

  • 49 pontos - 0.000%
  • 48 pontos - 0.003%
  • 47 pontos - 0,027%
  • 46 pontos - 0,193%
  • 45 pontos - 0,971%

