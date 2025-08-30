Sport x Vasco ao vivo (31/08): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota fora de casa para o Palmeiras no Allianz Parque
O Sport busca a primeira vitória como mandante no Brasileirão na noite deste domingo (31). O Leão recebe o Vasco, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 22ª rodada e um confronto direto na luta contra o rebaixamento.
Na classificação da Série A, Sport continua afundado na lanterna com apenas 10 pontos. Já o Vasco possui 19 pontos e também briga contra a degola.
O Leão vem de uma derrota fora de casa por 3x0 para o Palmeiras. Já o Gigante da Colina foi derrotado por 3x2 em casa para o Corinthians na última rodada do Brasileiro.
Retorno e dúvida
O técnico Daniel Paulista ganhou o retorno do atacante Derik Lacerda para o jogo contra o Vasco. Ele cumpriu suspensão no duelo diante do Palmeiras.
Por outro lado, o meia Lucas Lima é dúvida para a partida e possui grande chance de ficar de fora. Ele sofreu uma torção no tornozelo na partida contra o Verdão.
"Sabemos que é um jogo de confronto direto. E se a gente ganhar, sabemos que nos aproximamos de sair da zona de rebaixamento. O Vasco agora está lutando pelo mesmo objetivo que nós", afirmou Derik.
"Não tem nada acabado ainda. E por isso que a gente continua acreditando até o momento que não der mais", completou.
Confirmada a ausência do camisa 10, Barletta retorna ao time titular. E, assim, Matheusinho deixa a ponta direita e comanda o meio-campo.
Na lateral esquerda, Daniel deve improvisar o lateral Aderlan. Kévyson, recém-contratado, não agradou e deve ficar como suplente.
Duas baixas
O técnico Fernando Diniz terá dois desfalques para a partida contra o Sport. São eles: o volante Tchê Tchê e o lateral-direito Paulo Henrique. Eles estão vetados pelo departamento médico por causa das respectivas lesões na coxa.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma super jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do site oficial. Na telinha, a partida será exibida apenas pelo Prime Video (streaming).
Ficha do jogo
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevison; Zé Lucas, Rivera e Matheusinho; Barletta, Léo Pereira e Derik Lacerda.
Técnico: Daniel Paulista.
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Barros e Jair; Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Técnico: Fernando Diniz.
- Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 20h30 (de Brasília).
- Árbitro: Raphael Claus (SP).
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO).
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
- Onde assistir: Prime Video (streaming).