Jejum incômodo: Sport possui apenas uma vitória nos últimos 10 jogos contra o Vasco

Leão da Ilha encara Cruz-Maltino em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Confronto será disputado no próximo domingo (31), na Ilha do Retiro

Em busca de uma vitória sobre o Vasco, em duelo importantíssimo na luta contra o rebaixamento, o Sport espera conquistar os três pontos no próximo domingo (31), na Ilha do Retiro.

Além do momento ruim, já que o Leão da Ilha conquistou apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, o time pernambucano também precisa superar um tabu contra o Gigante da Colina.

Nos últimos 10 jogos entre pernambucanos e cariocas, o Sport venceu apenas um duelo contra o Cruz-Maltino.

O fato ocorreu em 2018, quando os clubes se enfrentaram na Ilha do Retiro, pela Série A daquele Brasileirão. Na ocasião, a vitória foi rubro-negra por 2 a 1.

Nos outros jogos que compõem o retrospecto, o time carioca conquistou seis vitórias, além de quatro empates registrados no período.

Últimos jogos entre Sport e Vasco

13/04/2025 – Vasco 3 x 1 Sport – Brasileirão 2025

16/10/2022 – Sport 1 x 1 Vasco – Série B 2022

03/07/2022 – Vasco 0 x 0 Sport – Série B 2022

14/11/2020 – Sport 0 x 2 Vasco – Brasileirão 2020

14/08/2020 – Vasco 2 x 0 Sport – Brasileirão 2020

20/10/2018 – Sport 2 x 1 Vasco – Brasileirão 2018

09/06/2018 – Vasco 3 x 2 Sport – Brasileirão 2018

26/09/2017 – Sport 1 x 1 Vasco – Brasileirão 2017

10/06/2017 – Vasco 2 x 1 Sport – Brasileirão 2017

20/09/2015 – Vasco 2 x 1 Sport – Brasileirão 2015

O Sport seguirá na lanterna do Campeonato Brasileiro mesmo caso conquiste a vitória, já que está cinco pontos atrás do vice-lanterna Juventude.

O Vasco, por outro lado, ocupa a 16ª colocação na classificação e busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento.