Há dez anos, Sport vencia o Vasco em casa e assumia a liderança da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambucanos e cariocas se reencontram neste domingo (31). Leão da Ilha busca relembrar o passado em duelo importante na luta do time contra a degola

O Sport se prepara para encarar o Vasco pelo Brasileirão. O confronto será disputado neste domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada da competição.

O Leão da Ilha busca sua primeira vitória em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. Para superar o cenário atual, em que o time é lanterna do Brasileirão, o clube rubro-negro busca se apegar às lembranças do passado.

Há 10 anos, quando Sport e Vasco se enfrentaram pela oitava rodada da Série A, a situação do Leão da Ilha era totalmente diferente à vivida neste Brasileirão.

A equipe pernambucana iniciava aquela rodada na terceira colocação, atrás apenas de Athletico-PR e São Paulo, e encarava um Vasco que iniciava a Série A em baixa, na vice-lanterna e sem vitórias até o momento.

O Leão da Ilha, por outro lado, era o último invicto daquele Brasileirão, e chegava com moral com a torcida, que compareceu à Arena de Pernambuco, local da partida.

O time comandado por Eduardo Baptista entrou em campo com tudo! Aos 20 minutos, André abriu o placar para o time pernambucano, que sofreu o empate na segunda etapa, com gol do colombiano Riascos.

Já na reta final do jogo, o volante Wendel marcou o gol da vitória rubro-negra, que colocou o Leão na liderança da Série A.

Para chegar à liderança, o Leão contou com os empates de São Paulo e Athletico-PR contra Avaí e Coritiba, respectivamente.

O Sport permaneceu líder até a 12ª rodada, quando foi ultrapassado pelo Atlético-MG. A equipe pernambucana encerrou a competição em sexto lugar, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte.

Relembre a escalação do Sport na vitória sobre o Vasco em 2015

Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Éwerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel e Neto Moura (Marlone); Maikon Leite (Samuel), André (Régis) e Diego Souza. Técnico: Eduardo Baptista