Há dez anos, Sport vencia o Vasco em casa e assumia a liderança da Série A
Pernambucanos e cariocas se reencontram neste domingo (31). Leão da Ilha busca relembrar o passado em duelo importante na luta do time contra a degola
O Sport se prepara para encarar o Vasco pelo Brasileirão. O confronto será disputado neste domingo (28), às 20h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 22ª rodada da competição.
O Leão da Ilha busca sua primeira vitória em casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. Para superar o cenário atual, em que o time é lanterna do Brasileirão, o clube rubro-negro busca se apegar às lembranças do passado.
Há 10 anos, quando Sport e Vasco se enfrentaram pela oitava rodada da Série A, a situação do Leão da Ilha era totalmente diferente à vivida neste Brasileirão.
A equipe pernambucana iniciava aquela rodada na terceira colocação, atrás apenas de Athletico-PR e São Paulo, e encarava um Vasco que iniciava a Série A em baixa, na vice-lanterna e sem vitórias até o momento.
O Leão da Ilha, por outro lado, era o último invicto daquele Brasileirão, e chegava com moral com a torcida, que compareceu à Arena de Pernambuco, local da partida.
O time comandado por Eduardo Baptista entrou em campo com tudo! Aos 20 minutos, André abriu o placar para o time pernambucano, que sofreu o empate na segunda etapa, com gol do colombiano Riascos.
Já na reta final do jogo, o volante Wendel marcou o gol da vitória rubro-negra, que colocou o Leão na liderança da Série A.
Para chegar à liderança, o Leão contou com os empates de São Paulo e Athletico-PR contra Avaí e Coritiba, respectivamente.
O Sport permaneceu líder até a 12ª rodada, quando foi ultrapassado pelo Atlético-MG. A equipe pernambucana encerrou a competição em sexto lugar, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte.
Relembre a escalação do Sport na vitória sobre o Vasco em 2015
Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Éwerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel e Neto Moura (Marlone); Maikon Leite (Samuel), André (Régis) e Diego Souza. Técnico: Eduardo Baptista