Sport x Flamengo na Arena? Entenda contexto que pode levar partida para lá
Sport tem um jogo atrasado com o Flamengo que ainda não possui data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF); Leão estuda alternativas
Por
Thiago Wagner
Publicado em 28/08/2025 às 14:31
| Atualizado em 28/08/2025 às 14:53
A informação de que o Sport poderia mandar o jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco fez alguns torcedores se questionarem sobre os motivos que levariam a tal decisão, uma vez que o Leão vem tendo boa ocupação na Ilha do Retiro nos últimos jogos.
Pois bem, o repórter Antônio Gabriel, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, apurou que a decisão tem uma motivação financeira.
Contudo, o Sport só estaria disposto a deixar a Ilha do Retiro por um valor que fosse o dobro da arrecadação média dos últimos jogos em seu estádio. Para se ter uma ideia, no duelo contra o São Paulo, a renda bruta foi acima de R$ 1,3 milhão. Na ocasião, mais de 26 mil torcedores foram ao estádio.
Nos últimos cinco jogos, a média de arrecadação do Sport na Ilha do Retiro é de aproximadamente R$ 750 mil.
Além disso, a direção rubro-negra só aceita a saída da Ilha se for para a Arena de Pernambuco. O clube até teria recebido propostas para mandar outros jogos fora de Pernambuco, mas isso nem foi cogitado. O mesmo vale para o duelo contra o Flamengo.
Apesar do interesse, nada ainda está fechado. Até porque Sport x Flamengo não tem data marcada pela CBF. A partida é válida pela 12ª rodada e foi adiada devido ao Mundial de Clubes da Fifa.
Na Arena, o Sport poderia ter um público acima de 40 mil torcedores. Já na Ilha, há uma limitação de 26.345 torcedores. Lembrando que o Sport é o recordista da Arena de Pernambuco. No jogo contra o Náutico, pelo Pernambucano do ano passado, botou mais de 45 mil torcedores no estádio.