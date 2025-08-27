Lucas Lima é dúvida no Sport e Daniel Paulista possui três opções para o meio-campo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão enfrenta o Vasco, na próxima rodada da Série A, e pode não contar com o camisa 10, que deixou o último jogo sentindo lesão no tornozelo

O meia Lucas Lima pode desfalcar o Sport no próximo jogo contra o Vasco. Ele deixou a última partida, a derrota por 3x0 para o Palmeiras, com uma torção no tornozelo e é tratado como dúvida. Assim, o técnico Daniel Paulista possui três alternativas no elenco, se não quiser realizar uma mudança maior na formação da equipe.

"Nos preocupa, claro, porque vai ser reavaliado. Num campo sintético, esse tipo de situação pode ser um pouco mais forte do que mais ou menos o que a imagem mostra", disse Daniel Paulista.

"Vamos ter tranquilidade, o atleta já iniciou o tratamento e vamos fazer o máximo para que ele esteja na melhor condição para a próxima partida nos ajudar", completou o treinador, depois da derrota para o Palmeiras, na última partida.

O substituto mais cotado para o posto de Lucas Lima no meio-campo é Matheusinho. Assim, ele sairia da ponta direita e Barletta ficaria com a vaga no ataque.

Outra alternativa pode ser o meia Hyoran, que ainda não conseguiu engrenar desde chegou no Sport. Se optar por uma maior precaução, o treinador rubro-negro ainda pode acionar Pedro Augusto e jogar com três volantes.

Vale lembrar que o meia Atencio não está mais nos planos do Sport. Ele recebeu uma proposta do futebol dos Emirados Árabes e pediu para ser negociado.

Improvisação no Sport

Para o jogo contra o Vasco, Daniel Paulista continuará sem contar com o lateral Igor Cariús. Assim, apesar de contar com o jovem Kévyson, deve improvisar Aderlan na lateral esquerda.

Retorno no ataque

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Derik Lacerda deve retornar ao ataque do Sport. Na derrota para o Palmeiras, ele foi substituído pelo centroavante Pablo.