Jogos do Sport na Série A com datas confirmadas; veja tabela detalhada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A CBF oficializou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro dos jogos da 23ª a 27ª rodada. Leão vem de derrota fora de casa para o Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série A do Campeonato Brasileiro dos jogos da 23ª a 27ª rodada. Assim, o Sport conheceu o caminho após a partida contra o Vasco, no domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Depois do Vasco, o Leão enfrenta o Bragantino (fora), o Corinthians (casa), o Fortaleza (fora), o Fluminense (casa) e o Cruzeiro (fora). Vale lembrar que o time rubro-negro vem de uma derrota por 3x0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Na classificação, o Sport segue afundado na lanterna com 10 pontos. O próximo jogo contra o Vasco é um confronto direto contra o rebaixamento.

Com 19 pontos, o Gigante da Colina é o 16º colocado. Ou seja, o primeiro clube fora da degola.

Confira os jogos do Sport na Série A com datas confirmadas