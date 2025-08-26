Jogos do Sport na Série A com datas confirmadas; veja tabela detalhada
A CBF oficializou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro dos jogos da 23ª a 27ª rodada. Leão vem de derrota fora de casa para o Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Série A do Campeonato Brasileiro dos jogos da 23ª a 27ª rodada. Assim, o Sport conheceu o caminho após a partida contra o Vasco, no domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.
Depois do Vasco, o Leão enfrenta o Bragantino (fora), o Corinthians (casa), o Fortaleza (fora), o Fluminense (casa) e o Cruzeiro (fora). Vale lembrar que o time rubro-negro vem de uma derrota por 3x0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.
Na classificação, o Sport segue afundado na lanterna com 10 pontos. O próximo jogo contra o Vasco é um confronto direto contra o rebaixamento.
Com 19 pontos, o Gigante da Colina é o 16º colocado. Ou seja, o primeiro clube fora da degola.
Confira os jogos do Sport na Série A com datas confirmadas
- 23ª rodada: 14/09 - Red Bull Bragantino x Sport - 11h
- 24ª rodada: 21/09 - Sport x Corinthians - 17h30
- 25ª rodada: 27/09 - Fortaleza x Sport - 16h
- 26ª rodada: 01/10 - Sport x Fluminense - 19h
- 27ª rodada: 05/10 - Cruzeiro x Sport - 20h30