Sport: confira chances de rebaixamento atualizadas após derrota contra o Palmeiras
Derrotado por 3 a 0 em duelo contra o Alviverde, Leão da Ilha segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, nove pontos atrás do Vasco, 16º colocado
Lanterna da Série A, o Sport segue em busca de vitórias para escapar do rebaixamento à segunda divisão. Na última rodada, o clube pernambucano foi derrotado pelo Palmeiras, no Allianz Parque, pelo placar de 3 a 0.
No momento, o Leão da Ilha possui apenas 10 pontos. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco, que possui 9 pontos a mais.
Na próxima rodada, o clube pernambucano encara justamente o Gigante da Colina, na Ilha do Retiro, em duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília).
Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025
Segundo um levantamento realizado pela UFMG, o Sport possui 88,8% de chances de ser rebaixado ao final da Série A.
O Leão da Ilha possui uma vantagem, já que alguns de seus adversários disputaram 21 partidas na competição, enquanto o Sport disputou apenas 19 jogos.
Duas partidas da equipe no primeiro turno, contra Flamengo e Atlético-MG, foram adiadas e seguem sem data confirmada.
Confira os números
- Sport - 88,8%
- Fortaleza - 74,5%
- Juventude - 59,0%
- Vitória - 50,1%
- Vasco da Gama - 47,3%
- Santos - 29,1%
Probabilidade de queda por pontuação:
A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.
No entanto, o aproveitamento dos clubes que lutam contra a degola indica que uma pontuação inferior deve ser suficiente para eliminar as chances de rebaixamento.
- 46 pontos - 0.097%
- 45 pontos - 0.504%
- 44 pontos - 2.009%
- 43 pontos - 6.166%
- 42 pontos - 15.046%
- 41 pontos - 29.642%
- 40 pontos - 48.399%