Sport: confira chances de rebaixamento atualizadas após derrota contra o Palmeiras

Derrotado por 3 a 0 em duelo contra o Alviverde, Leão da Ilha segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, nove pontos atrás do Vasco, 16º colocado

Lanterna da Série A, o Sport segue em busca de vitórias para escapar do rebaixamento à segunda divisão. Na última rodada, o clube pernambucano foi derrotado pelo Palmeiras, no Allianz Parque, pelo placar de 3 a 0.

No momento, o Leão da Ilha possui apenas 10 pontos. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco, que possui 9 pontos a mais.

Na próxima rodada, o clube pernambucano encara justamente o Gigante da Colina, na Ilha do Retiro, em duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília).

Chances de rebaixamento do Sport na Série A 2025

Segundo um levantamento realizado pela UFMG, o Sport possui 88,8% de chances de ser rebaixado ao final da Série A.

O Leão da Ilha possui uma vantagem, já que alguns de seus adversários disputaram 21 partidas na competição, enquanto o Sport disputou apenas 19 jogos.

Duas partidas da equipe no primeiro turno, contra Flamengo e Atlético-MG, foram adiadas e seguem sem data confirmada.

Confira os números

Sport - 88,8%

Fortaleza - 74,5%

Juventude - 59,0%



Vitória - 50,1%



Vasco da Gama - 47,3%



Santos - 29,1%

Probabilidade de queda por pontuação:



A pontuação considerada suficiente para que uma equipe escape do rebaixamento é de 45 pontos. Segundo a projeção, existe apenas 1% de chances de que um clube que atinja a pontuação seja rebaixado.

No entanto, o aproveitamento dos clubes que lutam contra a degola indica que uma pontuação inferior deve ser suficiente para eliminar as chances de rebaixamento.