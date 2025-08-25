fechar
Sport | Notícia

Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o Vascl; confira valores

Leão da Ilha ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, mas aposta suas fichas na reação em duelo contra Cruz-Maltino, que luta contra a queda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 17:57
Torcida do Sport na Ilha do Retiro
Torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR./JC IMAGEM

Nesta segunda-feira (25), o Sport divulgou o cronograma da venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o Gigante da Colina, o Leão da Ilha seguirá com a campanha de ingressos promocionais iniciada durante a competição. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.


Confira os valores

Promocional

  • Cadeiras Central: R$ 70
  • Assento Especial: R$ 40
  • Cadeiras Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
  • Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
  • Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 200

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

