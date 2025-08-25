Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o Vascl; confira valores
Leão da Ilha ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, mas aposta suas fichas na reação em duelo contra Cruz-Maltino, que luta contra a queda
Nesta segunda-feira (25), o Sport divulgou o cronograma da venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Para a partida contra o Gigante da Colina, o Leão da Ilha seguirá com a campanha de ingressos promocionais iniciada durante a competição. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.
Confira os valores
Promocional
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
- Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 200
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeiras e Assento: R$ 100
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeiras e Assento: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)