Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o Vascl; confira valores

Leão da Ilha ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro Série A, mas aposta suas fichas na reação em duelo contra Cruz-Maltino, que luta contra a queda

Nesta segunda-feira (25), o Sport divulgou o cronograma da venda de ingressos para o jogo contra o Vasco, duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra o Gigante da Colina, o Leão da Ilha seguirá com a campanha de ingressos promocionais iniciada durante a competição. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.





Confira os valores

Promocional

Cadeiras Central: R$ 70



Assento Especial: R$ 40



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)



Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)



Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)



Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)



Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)



Ilha Lounge: R$ 200



Proprietário

Camarote: R$ 100



Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

Camarote: R$ 50



Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante: