fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Palmeiras x Sport ao vivo online: confira onde assistir

Rubro-Negro busca resultado surpreendente em São Paulo para se aproximar dos rivais na luta contra a degola. Verdão briga pela liderança

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 17:00
Lucas Lima comemora gol marcado pelo Sport no Brasileir&atilde;o
Lucas Lima comemora gol marcado pelo Sport no Brasileirão - JAILTON JR./JC IMAGEM

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25/08), às 19h00, no Allianz Parque, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Onde assistir Palmeiras x Sport ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Premiere.

Como chegam as equipes

O Palmeiras aparece na vice-liderança com 39 pontos, a quatro do líder Flamengo, mas ainda com três jogos a menos em relação às outras equipes da competição.

A equipe vem em excelente fase, já que está invicta há sete rodadas no Brasileirão e busca a terceira vitória consecutiva para se aproximar do topo da tabela. O Verdão conta ainda com a motivação extra da classificação às quartas da Libertadores.

Já o Sport amarga a lanterna da competição com apenas 10 pontos somados até aqui. Apesar da posição difícil, o Leão da Ilha vive um momento de recuperação, sem derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro empates e uma vitória. O time pernambucano vem de empate diante do São Paulo por 2 a 2.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/08 (Segunda-feira) - 20h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 21
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Onde Assistir: Premiere (pay-per-view)

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Sport: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Zé Lucas, Rivera e Matheusinho; Lucas Lima; Léo Pereira e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

Leia também

Adrenalina e vandalismo
TRANSPORTE COLETIVO

Adrenalina e vandalismo
Central só empata com o Maranhão, dá adeus à Série D 2025 e fica sem calendário nacional na próxima temporada
ficou pelo caminho

Central só empata com o Maranhão, dá adeus à Série D 2025 e fica sem calendário nacional na próxima temporada

Compartilhe

Tags