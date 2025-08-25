Transmissão Palmeiras x Sport ao vivo online: confira onde assistir
Rubro-Negro busca resultado surpreendente em São Paulo para se aproximar dos rivais na luta contra a degola. Verdão briga pela liderança
Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25/08), às 19h00, no Allianz Parque, em duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
Onde assistir Palmeiras x Sport ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Premiere.
Como chegam as equipes
O Palmeiras aparece na vice-liderança com 39 pontos, a quatro do líder Flamengo, mas ainda com três jogos a menos em relação às outras equipes da competição.
A equipe vem em excelente fase, já que está invicta há sete rodadas no Brasileirão e busca a terceira vitória consecutiva para se aproximar do topo da tabela. O Verdão conta ainda com a motivação extra da classificação às quartas da Libertadores.
Já o Sport amarga a lanterna da competição com apenas 10 pontos somados até aqui. Apesar da posição difícil, o Leão da Ilha vive um momento de recuperação, sem derrotas nos últimos cinco jogos, com quatro empates e uma vitória. O time pernambucano vem de empate diante do São Paulo por 2 a 2.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/08 (Segunda-feira) - 20h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 21
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Onde Assistir: Premiere (pay-per-view)
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Sport: Gabriel Vasconcellos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Zé Lucas, Rivera e Matheusinho; Lucas Lima; Léo Pereira e Pablo. Técnico: Daniel Paulista.