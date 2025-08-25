Sport é dominado pelo Palmeiras e sofre nova derrota pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo foi válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão continua na lanterna com apenas 10 pontos, além de uma vitória

O Sport foi dominado pelo Palmeiras e sofreu nova derrota pela Série A do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque. O Leão perdeu por 3x0 para o Verdão, com gols marcados por Flaco López (2x) e Gustavo Gómez. A partida marcou o fechamento da 21ª rodada.

Com o resultado, o clube rubro-negro continua na lanterna com apenas 10 pontos e uma vitória. Além disso, segue com nove pontos de diferença para o lado de fora da zona de rebaixamento.

O Vasco é o 16º colocado com 19 pontos e um jogo a mais em relação ao clube rubro-negro. Por sinal, o Sport enfrenta o Vasco, às 20h30 (de Brasília), no domingo (31), na Ilha do Retiro.

Sem reação

O Sport até que tentou ameaçar no início do jogo com uma finalização de Zé Lucas. Porém, na defesa, não conseguiu segurar o Palmeiras. Aos 14 minutos, após bela assistência de Vitor Roque, Flaco López recebeu o passe na entrada da grande área e acertou grande chute para abrir o placar.

Com 1x0 no placar, o Verdão aumentou o volume de jogo e poderia ter ido para o intervalo com um placar elástico. No entanto, parou no goleiro Gabriel e não conseguiu caprichar na conclusão das jogadas.

Avassalador

No segundo tempo, o Palmeiras começou avassalador e sacramentou a vitória. Precisando da vitória, o Sport até tentou partiu para o ataque, só que não resistiu por muito tempo. Aos 10, com novo passe de Vitor Roque, Flaco López fez o segundo dele e do Alviverde.

Três minutos depois, em jogada ensaiada após a cobrança de escanteio, o time do técnico Abel Ferreira envolveu o Leão e fez 3x0 com Gustavo Gómez.

Em seguida, Vitor Roque e Facundo Torres ainda tiveram grandes chances, mas pararam no goleiro Gabriel, que ainda fez mais defesas. Placar final: Palmeiras 3x0 Sport.

Ficha do jogo

Palmeiras

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martinez, Lucas Evangelista (Allan), Felipe Anderson (Ramón Rosa) e Maurício (Facundo Torres); Vitor Roque e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Matheusinho, Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Pablo (Ignacio Ramírez).

Técnico: Daniel Paulista.