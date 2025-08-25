Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Rubro-Negro carioca busca a vitória para continuar na liderança da competição. Rubro-Negro baiano, por sua vez, luta contra o rebaixamento
O Flamengo recebe o Vitória nesta segunda-feira (25), às 21h00 (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
O Flamengo ocupa o topo da tabela, com 43 pontos em 19 jogos, e vive uma fase excepcional. O time vem de classificação às quartas de final da Libertadores e também realiza ótima campanha no Brasileirão.
O Vitória, por sua vez, amarga um momento delicado. O Leão da Barra possui 19 pontos e está na 17ª posição. O time baiano abre a zona de rebaixamento e não vence há cinco rodadas.
Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/08 (sábado) - 21h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 21
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde Assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille