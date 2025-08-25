fechar
Onde assistir | Notícia

Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Rubro-Negro carioca busca a vitória para continuar na liderança da competição. Rubro-Negro baiano, por sua vez, luta contra o rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 25/08/2025 às 13:04
Pedro celebra gol pelo Flamengo contra o Internacional
Pedro celebra gol pelo Flamengo contra o Internacional - Instagram/Flamengo

O Flamengo recebe o Vitória nesta segunda-feira (25), às 21h00 (horário de Brasília), no Maracanã, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Flamengo ocupa o topo da tabela, com 43 pontos em 19 jogos, e vive uma fase excepcional. O time vem de classificação às quartas de final da Libertadores e também realiza ótima campanha no Brasileirão.

O Vitória, por sua vez, amarga um momento delicado. O Leão da Barra possui 19 pontos e está na 17ª posição. O time baiano abre a zona de rebaixamento e não vence há cinco rodadas.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/08 (sábado) - 21h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 21
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Onde Assistir: Premiere

Leia Também

Prováveis Escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Braga (Edu), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Pepê e Ronald (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Leia também

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja adversários de Flamengo, São Paulo e Palmeiras nas quartas-de-final
Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores 2025: Veja adversários de Flamengo, São Paulo e Palmeiras nas quartas-de-final
Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags