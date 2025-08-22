Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esquadrão está invicto há cinco jogos e garantiu a vaga na final do Nordestão. Peixe busca "apagar" lembranças da goleada sofrida contra o Vasco
O Bahia recebe o Santos neste domingo (24/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025.
Como chegam as equipes
O Bahia está na 4ª posição, com 33 pontos, embalado pela vitória sobre o Corinthians fora de casa, por 2 a 1 e pela classificação à final da Copa do Nordeste.
Já o Santos vive momento delicado. O clube ocupa apenas a 15ª posição, com 21 pontos, logo acima da zona de rebaixamento e chega pressionado após sofrer uma goleada por 6 a 0 para o Vasco, que culminou na demissão do técnico Cleber Xavier.
Onde assistir Bahia x Santos ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- TV Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série A - Rodada 21
- Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
- Onde Assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis Escalações
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Éverton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni..
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Barreal e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi.