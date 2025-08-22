fechar
Bahia x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Esquadrão está invicto há cinco jogos e garantiu a vaga na final do Nordestão. Peixe busca "apagar" lembranças da goleada sofrida contra o Vasco

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/08/2025 às 16:01
Everton Ribeiro em a&ccedil;&atilde;o pelo Bahia
Everton Ribeiro em ação pelo Bahia - Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia recebe o Santos neste domingo (24/08), às 16h00 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

Como chegam as equipes

O Bahia está na 4ª posição, com 33 pontos, embalado pela vitória sobre o Corinthians fora de casa, por 2 a 1 e pela classificação à final da Copa do Nordeste.

Já o Santos vive momento delicado. O clube ocupa apenas a 15ª posição, com 21 pontos, logo acima da zona de rebaixamento e chega pressionado após sofrer uma goleada por 6 a 0 para o Vasco, que culminou na demissão do técnico Cleber Xavier.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • TV Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série A - Rodada 21
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde Assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis Escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo e Éverton Ribeiro; Kayky, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni..

Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; João Schmidt e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Barreal e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Matheus Bacchi.

